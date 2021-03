Sara Carbonero sabe que la combinación de vestido de punto y zapatillas Converse es infalible

Comodidad máxima para ir calentando motores de cara a la primavera.

No serán horas sencillas para Sara Carbonero, que seguramente intenta mantenerse ajena a los rumores de su supuesta separación de Iker Casillas, en la que no vamos a detenernos más tiempo porque no hay nada confirmado al respecto. Sí nos vamos a detener una vez más en su armario, cuestión que siempre nos ha interesado, y nos interesará.

Y eso que las que seguimos desde hace años sus tips de estilo sabríamos destacar sus favoritos sin ver una solo foto suya, solo con imaginarnos outfits habituales en ella.

Entre todos, podríamos destacar su gusto por las botas cowboy o, más recientemente, de cordones. También los jeans, un clásico en su estilo sencillo y urbano, donde el confort tiene prioridad. Pero si nos tenemos que decantar por una combinación 'made in Sara' que la diferencie, lo tenemos claro: Converse+ vestido de punto.

Justo lo que ha llevado en su última aparición por las calles de Madrid.

La periodista es una de las grandes "embajadoras" de las zapatillas de tela, puesto que las utiliza a menudo. Las tiene de caña alta, con plataforma y sin ella, diseños especiales y clásicos, y también de caña baja, la versión primaveral y veraniega de la marca de la estrella.

Estas últimas, en color blanco, son las que ha elegido para acompañar a uno de sus muchos vestidos de punto de largo midi, quizá la prenda de la que más versiones tiene en su vestidor. Esta es de manga larga, cuello cerrado y en color marrón, y destaca por su diseño en punto de canalé, muy del gusto de Sara.

Para resguardarse del fresquito mañanero de la capital, la presentadora ha lucido una prenda de abrigo también fabricada en punto que está a medio camino entre el abrigo y la chaqueta. De esta última toma el corte y el tejido, y de la primera, sobre todo el largo, casi hasta los tobillos.

Un bolso marrón, un collar largo y su melena recogida de forma natural y sencilla son los otros tres detalles que destacan de un look que es una especie de segunda piel para Sara Carbonero.