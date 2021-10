Sara Carbonero demuestra que el tie dye también puede ser para el otoño

Con su combinación estrella de vestido+botas+sombrero nos ha regalado uno de esos looks infalibles.

Julia García

Es muy probable que si preguntáramos a Sara Carbonero cuál es su estación del año favorita su respuesta fuera otoño o primavera. Al menos en lo que a vestir se refiere porque, aunque nos encanta su estilo siempre, es en estas dos etapas en las que se mueve como pez en el agua. Es más, tiene una combinación que le resulta infalible en estos meses y no tiene ningún reparo en recurrir a ella siempre que puede de múltiples formas y, como no, todas las veces con el mismo éxito.

Hablamos del mix de vestido largo, botas y sombrero, tres elementos nada estancos que forman parte del sello personal de la periodista. Sobre todo porque nos encanta ver todo el jugo que es capaz de sacar a estas piezas de maneras muy diversas sin renunciar en ningún momento a su estilo boho.

Así va variando entre el tipo de sombrero más o menos grande, en las botas con tacón, con referencias cowboy o completamente planas y, como no, en los diseños del vestido. En este sentido el último que nos ha mostrado en su perfil de Instagram ha resultado ser todo un descubrimiento.

El protagonista es el estampado tie dye, uno de los que nunca faltan en el armario de Sara Carbonero, que en este caso sorprende por ser en tonos tierra para que no desentone en absoluto con el mes en el que nos encontramos. Ayuda también el diseño, de largo midi con bajo asimétrico, fruncido tipo nido de abeja en la cintura, mangas tres cuartos, una pequeña hilera de botones de madera en la parte del escote de pico y una bonita caída gracias a lo vaporoso del tejido.

Pertenece como seguramente has adivinado a la colección de Slow Love que la presentadora ha diseñado para esta temporada junto a su amiga y socia Isabel Jiménez y está a la venta en la tienda online de la firma por 89,99 euros.

A la presentadora se lo hemos visto lucir por las calles de Madrid gracias a las fotografías que ha compartido del making of de la nueva campaña que precisamente lleva por nombre 'Dancing in the street' -bailando en la calle- de la firma que fundó hace ya 6 años pero estarás de acuerdo en que parece igual de apetecible para una jornada rural entre amigos si añades unas botas engomadas o unas zapatillas jugando así con el contraste. Solo es cuestión de probar.