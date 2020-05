Sara Carbonero lo tiene claro: todo lo que necesita tu armario esta primavera es un pantalón blanco

Otra celebritie que se une al estilo setentero.

Woman.es

Muchas cosas habrán cambiado cuando recuperemos todos el pulso a la vida y dejemos por fin atrás esta pesadilla. La moda también lo habrá hecho. Con apenas unos meses de diferencia habremos dejado en un segundo plano los noventa a los que tanto homenajeamos el año pasado -hay tendencias que todavía se mantienen-, para viajar un par de décadas más atrás, a los setenta.

Y si hay una prenda inseparable de esta década, esa es el pantalón de campana, como el que luce Sara Carbonero en la última imagen que ha compartido en Instagram.

El estilo del pantalón puede variar, pero el corte es innegociable: ajustado en su mitad superior y a partir de las rodillas se ensancha hasta acabar envolviendo al calzado en su parte baja. La periodista lleva un diseño informal, tipo vaquero, en color blanco, que combina de forma fantástica con unas botas de punta redonda y gorra de estilo marinero, a lo Paula Echevarría, pero ya hemos visto ejemplos distintos con pantalones de campana recientemente entre las celebrities más estilosas.

Sin ir más lejos, Nuria Roca llevó en su última visita a 'El Hormiguero' un traje setentero 'made in Spain' espectacular, de esos que suben la nota de cualquier vestidor. Pero no han sido las dos presentadoras las únicas en presumir de campanas, ni mucho menos. Cada día de la cuarentena se las hemos visto a una influencer distinta, y del otro lado del charco nos ha llegado algún look informal y primaveral con ellas como protagonistas como este de Alessandra Ambrosio.

Ya lo sabes. No puedes salir de la cuarentena con la puesta a punto del armario completada si no le has hecho hueco primero a los pantalones de campana, una de las prendas de la primavera sin lugar a dudas.