Sandra Gago y el look 'total denim' en su versión más canónica

Aunque el cuero le está tomando el relevo poco a poco al denim como el tejido del momento, ambos conviven con total éxito dentro del armario de las celebrities. La verdad es que tiene algo especial el tejido vaquero cuando se combina en exclusiva, tal y como ha hecho Sandra Gago en un evento de la 'Salsa', en el que se ha convertido en la 'cowgirl' urbana perfecta.

Lo hemos visto a lo largo del último año en total looks vaqueros en todas las versiones entre las famosas más estilosas como Bella Hadid y ha calado tanto este esquema que se mantiene como una opción muy viva. Y nos gusta especialmente el que ha construido la modelo porque es como recuperar la esencia más original del total look denim, la del lejano Oeste americano, su cara más tradicional.

Gago ha querido explotar la pureza de lo vaquero en el estreno de la nueva tienda de la firma portuguesa, Salsa Jeans Studio, en la Gran Vía de Madrid, al apostar por el color clásico por excelencia tanto del tejido denim como de los complementos que suelen acompañar a este tipo de prendas: el camel. Unos botines cowboy y un cinturón ancho con hebilla, ambos en este color, han sido los dos elementos canónicos con los que la modelo ha acompañado a unos jeans azules y a una camisa denim de manga larga básica un poco más clara que los pantalones que la joven ha lucido remangada.

El toque contracultural se lo ha dado Sandra Gago al look con el corte de los vaqueros, un diseño tipo skinny que se aleja de los diseños rectos, tipo mum o slouchy, que tanto se llevan actualmente. Pero es un toque que no solo sienta bien al conjunto del outfit -a la vista está en las fotos del evento-, sino que es básico para acentuar esa pureza mencionada anteriormente del total look denim de origen cowboy.

No sabemos hasta dónde llegará el recorrido de este esquema, pero ojalá se quede dentro de las tendencias por mucho tiempo porque es un recurso fantástico.