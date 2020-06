Estas sandalias de tacón de Bershka no solo son super cómodas y tendencia, sino que cambian de color con la luz del sol y nos parece lo más

Un modelo al sol y otro a la sombra.

Bershka está dispuesta a atraer este verano muchas miradas. Si hace unos días nos sorprendía con una campaña presentada por el cantante de trap Kidd Keo, su pareja, Luna Sobrino, y una colección, Double Match, en la que proponía que los dos miembros de la pareja fueran vestidos igual con prendas 'ungered', ahora ha echado mano de la tecnología para dejarnos boquiabiertas con sus nuevas prendas, bautizadas 'UV-React'.

¿Y en qué consiste este proyecto? En una colección cápsula de básicos que reaccionan ante el sol veraniego... ¡cambiando de color! Así, hay camisetas con gráficos, chaquetas cortas de nailon estampado, vaqueros de pierna ancha, zapatillas deportivas con suela XL y bermudas denim con detalles en blanco diseñados para cambiar de ese color (blanco) a morado al exponerse a la luz ultravioleta (los rayos del sol).

Sin embargo, entre todas las prendas y complementos que incluye, hay una de la que nos hemos enamorado especialmente y ya está en nuestra 'wish list'. Nos referimos a unas sandalias de tacón alto (9 cm) y tiras finas, perfectas para looks de invitada y salidas especiales, capaces de elevar cualquier look y provocar reacciones inesperadas cuando los rayos solares comiencen a actuar y su tono mute del blanco inmaculado al lila.

Además, se trata del complemento perfecto a las sandalias planas y alpargatas que, seguramente, has fichado ya y serán las estrellas de las compras de las rebajas, según nos indican muchas firmas. Y que necesitas para cuando quieras lucir un look de altura, brillar y celebrar el verano a lo grande.

Su precio es de 39,99 euros.

