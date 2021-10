Rocío Osorno tiene el 'total look' de Zara que arrasa este otoño

La influencer ha mezclado tres prendas de Zara que son super tendencia y ha formado uno de los looks más sofisticados y atrevidos de la temporada.

A.M

Hay combinaciones que siempre funcionan. Por eso las repetimos y repetimos sin parar. Quizá los conjuntos de pantalón y blazer sean una de las combinaciones a las que más recurrimos para cualquier situación, desde una reunión de trabajo, hasta un día con amigas y es que todo depende de cómo lo combines. Y si hay alguien que sabe de eso, esa es Rocío Osorno. La empresaria ha compartido un total look de Zara con el que ha dejado claro que los conjuntos pueden ser arriesgados y sexys, y sacados como de un catálogo de moda.

La diseñadora demuestra a diario en su perfil de Instagram, donde acumula más de 1.4 millones de seguidores, que sigue todas las tendencias del momento y que sabe escoger las prendas más bonitas y sofisticadas del lujo y del low cost.

Sus propuestas de looks triunfan porque siempre están bien combinadas, pero además siempre incluye prendas de nuestras firmas favoritas. Entre sus últimas publicaciones, hemos dado con un outfit que ha comprado en Zara y que tienes que fichar sí o sí.

- 3, 2, 1... ¡Let's go! Rocío Osorno tiene los conjuntos deportivos más 'top'

- Este body fucsia de Rocío Osorno fomentará el bronceado eterno

Se trata de un conjunto formado por un pantalón, un top y una americana. Primero vamos a hablar del crop top corsetero, de escote corazón y tirantes finos y ajustables. Está disponible en todas las tallas en un color kakhi, por 19,95 euros. Al ser como un corsé se ajusta de maravilla a nuestra figura, y además se ve increíble si la mezclamos con vaqueros, como la modelo de Zara, o con pantalones efecto piel, como lo ha hecho Rocío. Y es precisamente esta prenda la segunda en nuestra lista.

Hablamos de unos pantalones full length efecto piel que están disponibles en tonos marrón (como el de la influencer) y negro. Se trata de un pantalón efecto piel, de cintura alta con pernera recta y detalles de la costura marcadas. Nos encanta porque no solo hace tipazo gracias a su tiro alto, sino que al ser efecto piel le da un aire más urbano y menos formal. Su precio es de 29,95 euros.

Ahora quizá la joya de le reina sea la blazer de piel con la que conjuntó su estilismo. Se trata de una blazer minimal confeccionada en piel, se caracteriza por no tener solapa, manga larga y el bajo con una pequeña abertura en la espalda. Un pieza maravillosa y única, que se caracteriza por ser elegante y sofisticada, pero que gracias a estar confeccionada con piel también tiene un estilo roquero y un poco desenfadado. Esta americana negra, está disponible en S, M y L, y cuesta 239 euros, sabemos que no se trata precisamente de una pieza asequible, pero es una de esas prendas que siempre elevará tu look.

Para rematar, Rocío añadió un toque de color con un bolso verde de piel, con el cuerpo fruncido y asas de mano.