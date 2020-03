La modelo siempre es sinónimo de tendencia y te lo demostramos una vez más.

Después de desfilar en las semanas de la moda de Londres, Milán y París, Bella Hadid está de regreso en Nueva York. Y su primera aparición por las calles de la Gran Manzana nos ha dejado perplejas. Y es que tras verla arriba de la pasarela con elaborados diseños y con las cejas decoloradas, ahora la modelo se deja ver con un look propio de ella: con un crop top justo por debajo de su pecho para mostrar sus envidiables abdominales.

La joven modelo, de 23 años, combinó la pequeña blusa negra con unos pantalones negros de yoga 'bootcut' con delicados tiras alrededor de su ombligo. Su atuendo se completó con una americana negra, muy original pues del bolsillo sobresalía un billete de un dólar. Y aunque con ese 'outfit' parecía lista para un editorial de moda urbana, en realidad Bella se dirigía a una cafetería.

Con tres prendas básicas, la modelo ha creado un look completamente original con el que ha destacado cada punto fuerte de su figura y además ha marcado tendencia. En los ochentas estaba súper de moda los tops y blusas con 'cut outs' atrevidos. La mayoría era el resultado del 'DIY' y las más desenfadadas cortaban la espalda en tiras, pero este caso nos ha llamado mucho la atención, porque en un principio pensamos que las tiras en la cintura de Hadid eran parte del diminuto crop top, pero al acercar la imagen nos hemos dado cuenta que éstas salen del pantalón.

Hasta ahora no habíamos visto nada igual. Y aunque no estamos seguras de que sea apto para todas, Bella nos ha vuelto a demostrar que en cuestión de moda ella es una visionaria y que sus looks, por muy arriesgados que parezcan, al poco tiempo se convierten en tendencia entre las amantes del fashion style. Eso sin olvidar que ella es una fiel amante de los leggings, le encanta usarlos en su día a día y no es casualidad. Estamos seguras de que ella sabe que este tipo de pantalones son los que mejor culo y piernas hacen, porque realmente estilizan su figura.

Apúntate este detalle: este 2020 la tendencia será llevar de la manera más creativa estos controversiales pantalones. Las celebrities nos han dado un pequeño adelanto, elígelos en colores neón, metalizados, animal print y si tu abdomen es como el Bella Hadid, con lazos en la cintura.