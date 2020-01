Fiel a sus paseos matutinos por la gran manzana se ha dejado ver con un plumífero amarillo (que no es suyo).

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Plumas con acolchado XL amarillo, gafas negras y un chandal de dos piezas, que da la sensación de ser escogido al azar, parece la ecuación perfecta para Emily Ratajkowski. Modelo y actriz nacida en Inglaterra, fan de los paseos por las calles de Manhattan cada mañana, no para de llevar este look tan cómodo. ¿El secreto? La estrella del look (la chaqueta) la ha cogido prestada a su marido, el actor y productor Sebastian Bear-McClard (y tenemos la foto que lo demuestra).

La pareja fue fotografiada por las calles de Nueva York en enero de 2019, y ahora, un año después, el plumas amarillo de The North Face vuelve a aparecer en @emrata con un look de lo más 'sporty'. ¿A alguien más le han dado ganas de entrar a cotillear el armario de su chico?

Porque robar las prendas del armario de tu pareja y hacer un 'outfit oversize' nunca ha estado tan de moda como ahora (sin olvidar los famosos boyfriends jeans que marcaron varias temporadas atrás). El look, que podría ser digno de cualquier cantante de trap actual, es tan sencillo como eficaz. Un pantalón de chandal, un crop-top (sello personal de Emily), un plumífero (de su marido), unas deportivas y unas gafas negras. Pero no es la primera vez que la vemos con esa prenda, como por ejemplo en este look con un plumas rojo carmesí.

Podemos afirmar que Emily Ratajkowski lidera los looks matutinos para ir a por un café, sacar a pasear al perro o simplemente llenar de aire fresco los pulmones, y es que con la ayuda de tu propio armario y el de tu pareja puede ser de lo más fácil.