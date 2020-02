Si estás pensando en comprarte unas botas blancas, fíjate en estas de Zara que ha encontrado Paula Echevarría

Tienen el tacón justo para aguantar todo el día.

Paula Echevarría le ha cogido gusto a los 70 y nos encanta que lo haya hecho. En pocos días de diferencia ha lucido dos looks muy similares en cuanto a la estructura general de ambos, la combinación de un minivestido estampado y botas altas de tacón grueso con chaqueta sobre los hombros, y el resultado es que le sienta realmente bien.

De este último outfit de fiesta que ha compartido a través de sus stories de Instagram, nos han llamado especialmente la atención las botas altas de color blanco, que destacan por el original efecto visual que crea parte de su caña arrugada.

En los últimos meses, se habían convertido en una pequeña obsesión las botas blancas para muchas después de ver tantas versiones distintas entre las celebrities, y a lo mejor las dudas de si comprarlas o no típicas cuando se trata de un producto que no estás convencida de sacarle su máximo partido pese a que te encante, han hecho que se te escaparán algunos modelos incluidos por las firmas low cost en sus catálogos a lo largo del otoño, pero esas dudas se disipan por completo al ver cómo sientan en looks como el que ha llevado la actriz asturiana.

Y es que son, desde luego, un calzado ideal para acompañar a este tipo de vestidos que nos empieza a apetecer ponernos porque nuestro olfato ya detecta, aunque sea de refilón todavía, los primeros olores a primavera.

Pero tenemos dos noticias que darte con respecto al par de la asturiana. La mala es que las elegidas por Paula no están disponibles ya en la tienda online de la firma de Inditex y la buena es que estás a tiempo de hacerte con uno muy similar en otras tiendas porque están repletas de versiones.

Como fans de 'Mad Men' que somos, nos chifla esta nueva versión de la artista a lo Megan Draper, tanto que estamos decididas a seguir sus pasos esta primavera explotando las virtudes del combo fantástico que forman las botas altas setenteras con los minivestidos de estampados multicolor. Nos ha convencido al 100%.