Paula Nata ha combinado los leggings con calcetines por fuera con blazer y es lo más

Un riesgo con tan buen resultado que merece la pena correrlo.

Una de las señas de identidad de la moda contemporánea es su eclecticismo, que da lugar a una mezcla de estilos, prendas, colores, tejidos y complementos que en otro tiempo hubiera resultado impensable.

Se trata de todo un cambio de paradigma del armario, que pasa a ser un elemento con el que jugar y divertirte por encima de connotaciones formales y protocolarias. Y prueba inmejorable de esta teoría son los looks imposibles que se crean con combinaciones extremas como la que propone Paula Nata: blazer con leggins y calcetines deportivos por fuera.

Habrá a quien le parezca demasiado, pero es innegable que el look es todo un grito de libertad y una demostración de personalidad, de aquí estoy yo sintiéndome libre y fuerte para ponerme lo que me da la gana. Y vaya si funciona cuando algo se hace convencida, como es evidente que la influencer y empresaria ha apostado por este outfit.

No sabemos qué nos gusta más de todos los detalles del look, pero es que da la impresión de que Nata ha dado con la clave para que todo funcione en equilibrio.

Los leggings no acompañarían con la misma gracia a la blazer si no estuvieran combinados a su vez por una sudadera, unas deportivas de running y unos calcetines deportivos altos por fuera de las mallas. Y todas estas piezas parecían simplemente un estilismo de domingo por la mañana para dar un paseo por el barrio si no fuera por el atrevimiento de Paula Nata de meter una americana como elemento rupturista propio de los estilos más formales en un conjunto eminentemente deportivo.

Además, la blazer no es la primera que tenía por el vestidor. Es un diseño sofisticado de Avellaneda que está elegida con sumo detalle porque ese corte oversize y el largo más allá de lo habitual le aportan un aire informal a la prenda que probablemente es lo que hace que se integre tan bien en el contexto sporty del outfit.

La cuestión es que ha elevado a otro nivel este mix y, si fuéramos parte de un jurado de moda y ella la participante, no podíamos sacar otra cartulina que no fuera la del diez.