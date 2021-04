Una vuelta de tuerca a estas zapatillas clásicas que generalmente se habían llevado en otros tonos de la paleta de colores.

Las New Balance se han llevado históricamente en verde, azul marino, gris, granate... Básicamente, en todos los colores menos en blanco. Sin ir más lejos, el último modelo que se puso de moda entre las celebrities de la marca estadounidense, las 990, son un diseño de aire retro en color gris intenso. Pero eso, según Paula Echevarría, va a cambiar porque el nuevo modelo más deseado, las 327, se llevan en blanco.

Es cuanto menos curioso que apenas se hayan llevado en blanco las New Balance, una de las firmas más influyentes de la moda contemporánea de estilo deportivo, cuando este es el color por antonomasia de la zapatillas que han hecho de nexo entre las sneakers y la moda urbana menos informal. Ya no es extraño llevar deportivas de running en looks urbanos y hasta en clave working, pero hasta hace no tanto era impensable lucir zapatillas de deporte en looks así y son los modelos blancos lisos los que tiraron esa puerta abajo.

Pero era cuestión de tiempo que esto cambiara, y el momento puede haber llegado de la mano de las 327, el último objeto de deseo diseñado por NB que destaca por su silueta inspirada en los diseños de los años 70.

Paula Echevarría las tiene ya en su zapatero y ha demostrado lo bien que se adaptan al vestidor femenino de primavera en un solo look.

La asturiana se ha bajado de sus Converse de plataforma y se ha calzado este diseño de la firma norteamericana para combinarlas con dos clásicos: unos jeans lavados, ligeramente rotos en este caso, y una americana cruzada azul marina.

Paula, por comodidad dado que está en avanzado estado de gestación y para darle un toque más informal a una prenda clásica como la blazer, la lleva desabotonada, pero es lo de menos. Lo que de verdad es noticiable es que la americana sea de raya diplomática, un pequeño detalle que supone una variedad con respecto a las chaquetas femeninas, al menos a las que más vemos en los últimos tiempos, diseños lisos en su mayoría. Juegan con los cortes y los largos, más o menos rectas y holgadas, pero apenas las habíamos visto con dibujo de raya diplomática.

Ya ves que no hay que temer a este estampado asociado sobre todo a los trajes masculinos de corte italiano porque se adapta muy bien tanto al armario femenino como a un estilo relajado, así que puedes animarte a incluir un diseño como el de Paula en tu armario de primavera.

La de la actriz es de Primark, es decir que imagínate si lo tienes fácil. Y si la combinas con una de las zapas de moda, tienes un lookazo de temporada con apenas tres prendas.