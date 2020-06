Paula Echevarría tiene los shorts que mejor sientan porque estos pantalones cortos tienen efecto vientre plano y quedan genial con los tops de verano

El short perfecto existe, lo tiene Paula Echevarría y es 'made in Spain'

En cuanto nos permitieron salir a la "nueva realidad" Paula Echevarría no lo ha dudado ni un segundo, ha preparado sus maletas y se ha escapado a Asturias donde Paula ha podido reencontrarse con sus amigos y familiares. Y lo sabemos porque no ha dejado de compartir en sus historias desde su cuenta de Instagram imágenes de sus comidas y reuniones en su tierra. Y para estos días la protagonista de 'Velvet' ha decidido no complicarse la vida y ha llevado prendas básicas que vayan con todo y evidentemente no podían faltar unos shorts negros.

La temperatura en Candás aún no es tan caliente como en otros sitios de España como la Comunidad de Madrid o Andalucía, así que la actriz ha escogido un look muy casual y de entretiempo. Se trata de unos shorts negros de cintura alta, con pinzas, fluidos, de la firma Koala Bay (34,95 €). Los combinó con una blusa bordados laterales y los pompones en el escote, con manga que se puede llevar larga o remangar para que quede tres cuartos, la blusa también está firmada por Koala Bay y cuesta 49,95 euros.

Koala Bay es una marca de moda española que nació en el año 2011 y se caracteriza por lanzar colecciones que están inspiradas en las costas españolas y en la temporada de calor.

Con este sencillo pero acertado look, Paula nos demuestra que no es necesario tener un armario tan grande. En realidad solo necesitamos un buen básico que nos sirva como pieza comodín, en este caso se trata del short negro. Al tener pinzas y ser de talle alto, afina bastante la cintura, y alarga las piernas, pero además es elegante y fluido por lo tanto fresquito.

La actriz también ha llevado una shopping bag en textil natural color negro con franjas verticales y asas beige también firmado por la marca española 12,95 €. Así que si te gusta este estilismo ya sabes dónde puedes comprarlo, y además estarás apoyando al comercio local.