Paula Echevarría tiene la fórmula para llevar los 'paper bag' con (mucho) estilo

El truco que necesitabas para comprarte esos pantalones que tanto deseas.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

No sabemos muy bien si Paula Echevarría no se resiste a las tendencias o las tendencias no se resisten a Paula. Y es que, admitámoslo: look que lleva, look que triunfa, y no es para menos... La actriz sabe cómo combinar con estilo las prendas más vistas del 'street style', como así hizo en su último outfit con la chaqueta de pata de gallo roja que todas queremos.

Hoy Paula ha vuelto a sorprender con un estilismo de invierno en el que lleva, con mucho glamour, uno de los pantalones de la temporada: los 'paper bag'.

Esta prenda se ha convertido en un imprescindible esta temporada, y es que no solo son unos de los pantalones que mejor sientan a cualquier tipo de cuerpo, sino que se pueden combinar de muchas maneras. Pero, si todavía no te has hecho con unos por no saber a cómo llevarlos, tranquila porque Paula Echevarría nos ha desvelado la fórmula para lucirlos de la forma más acertada y, por qué no, presumiendo de tipazo.

Se trata de uno de los modelos que ahora mismo se encuentra disponible en una de nuestras tiendas 'low-cost' preferidas: Stradivarius. Son de polipiel, de tiro alto y ajustado y, como caracteriza a los 'paper bag', más anchos en la zona de los muslos por lo que resultan superfavorecedores.

En concreto, la actriz ha escogido este modelo en color marrón, sin embargo en esta tonalidad ya está agotado en la tienda online de Stradivarius, aunque sí están disponibles en negro por 29,99 euros.

¿Su truco para lucirlos con tanto estilo? ¡Fácil! Llevarlos por dentro de unas botas altas. Para ello, Paula ha apostado por unas 'animal print' de la marca 'made in Spain' Fetiche Suances.

Pero el conjunto de pantalón y botas no es lo único que ha sorprendido de este "lookazo". No olvidemos que la actriz no deja pasar ni una de las tendencias y, por ello, se ha sumado al cárdigan de punto con un precioso diseño de Zara en color blanco roto con mangas abullonadas que, sin duda, nos recuerda al azul de Stradivarius que Laura Escanes nos enseño por Instagram.

Pero, desgraciadamente, la chaqueta de Zara ha estado rebajada hasta el momento y también se encuentra totalmente agotada en la web de la tienda de Inditex.

Como toque final al "lookazo", Paula ha apostado por un bolso de Dior, que ya le hemos visto en otras ocasiones, a juego con el cárdigan; y uno de sus complementos favoritos: la diadema.