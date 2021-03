Las Converse con plataforma con las que Paula Echevarría ha dado con el perfecto look de entretiempo

Los básicos siempre son una buena idea y más si haces como Paula Echevarría y escoges el calzado más especial.

Hay que ver lo que nos cuesta escoger qué ponernos en esos días que se conocen como "de entretiempo". Ya no hace tanto frío como para tirar de abrigo pero, al mismo tiempo, es aún demasiado pronto como para sacar los vestidos más frescos. Al mismo tiempo se juntan nuestras ganas de decir adiós a las botas con que parece precoz recurrir a las sandalias.

Vamos, que las calles terminan siendo una auténtica pasarela de combinaciones imposibles con la que terminas por identificarte con los que siguen empeñados en alargar el invierno y los que no pueden más que abrazar con fuerza la primavera aunque sea antes de lo que marca la climatología.

En la búsqueda de ese equilibrio es en la que tratamos de movernos gracias a looks como el que Paula Echevarría acaba de proponernos. La actriz, que está esperando su segundo hijo -el primero junto a Miguel Torres- nos ha mostrado en los últimos tiempos varias ideas que estamos dispuestas a copiarle. Por un lado, la de vestido-sudadera con zapatillas cuando buscamos algo diferente y, por otro, la de leggings y camiseta cuando preferimos tirar de básicos.

Esta segunda opción es la que ha lucido recientemente en su Instagram gracias a un modelo de pantalones negros de H&M y un top a rayas de Lefties, los cuáles encajan a la perfección como básicos gracias a los otros elementos que ha añadido en la ecuación para que el resultado sea redondo.

La intérprete ha logrado que no sea para nada aburrida su elección gracias a la correcta elección de las prendas y, sobre todo, la de los complementos. No hay más que fijarse en la gorra de estilo biker -un clásico en el estilo de la asturiana al que no duda en recurrir siempre que tiene ocasión- y en la gabardina, de corte clásico, color beis y tejido más fluido que pertenece a la línea Maternity de Asos.

Pero si hay algo que nos ha gustado ha sido el calzado por el que se ha decantado. Y es que, en lugar de unas botas altas o unas zapatillas de caña baja como hubiéramos esperado que hiciese, Paula Echevarría ha preferido terminar su look con unas Converse en color negro. Eso sí, nada de modelos clásicos, el de la que fuera protagonista de 'Velvet' lleva una plataforma blanca incorporada que le permite ganar unos centímetros de altura de manera casi imperceptible.

Un efecto estilizador del que ya hemos tomado buena nota de cara a la próxima temporada.