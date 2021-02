Paula Echevarría y la constatación de que el abrigo blanco es la mejor solución a cualquier look

Es sobrio, elegante, versátil y realmente favorecedor.

El embarazo de Paula Echevarría camina hacia el tercer trimestre y cada día está más reluciente. Como Edurne a sus 40 semanas de gestación. Y no nos referimos tanto a la imagen en sí, que tambien, sino a la luz que irradian sus rostros, iluminados por la felicidad del momento personal que viven.

En el caso concreto de la asturiana no hay más que ver su último look en Instagram para entender que la clave está precisamente en ese estado de felicidad que ilumina la cara porque no le hacen falta más que tres prendas básicas, muy sencillas, para estar guapísima.

Unos botines oscuros, unos pantalones ajustados elásticos de H&M y una blusa premamá de Primark con volantes decorando las mangas. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo está espectacular, ¿no te parece? Lo dicho, el secreto tiene que ser la felicidad.

Más allá de las tres prendas lisas con las que ha construido su último look, sí que hay un detalle de estilo destacable. No porque sea novedad, pero sí una constatación de algo que llevamos mucho tiempo aconsejándote: ten a mano siempre un abrigo blanco en invierno.

Con él puedes hacer auténticas maravillas. Si quieres encender el clásico look de tonos oscuros o tierra, te lo pones. Si quieres rematar un conjunto más vivo con un toque de pureza, te lo pones también. Y si simplemente necesitar romper con al rutina de los abrigos apagados, sabes que ese día el blanco saldrá a tu rescate.

Paula Echevarría lo sabe desde hace tiempo y por eso utiliza mucho este diseño largo con botones negros de Stradivarius que desgraciadamente está agotado. Pero, aunque ya no pueda ser este de la actriz, si todavía no tienes una prenda parecida en tu armario, toma nota porque es un debe que tienes sin tachar en tu lista de tareas.