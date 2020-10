Si te pasas el invierno con un jersey, tienes que ver el vestido de lana que Hilary Duff ha combinado con zapatos planos

Y gracias al que consigue un look único (y calentito).

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Cuando Hilary Duff luce estilismos de 'street style', no podemos evitar analizar con detalle sus looks. La actriz, de 33 años de edad, es toda una referencia para nosotras (y seguramente para ti), ya que evidentemente marcó nuestra adolescencia al dar vida a Lizzie McGuire, la protagonista de la serie con el mismo título con la que logró darse a conocer a nivel mundial.

Pero, más allá de la secuencia de Disney, Hilary Duff no ha dejado de trabajar a lo largo de su carrera profesional y, ahora mismo, está inmersa en la grabación de la nueva temporada de la serie 'Younger' y, por ello, la actriz se ha mudado temporalmente a Nueva York.

Es allí donde ha sido fotografiada este sábado con un estilismo con el que, sin duda, ha llamado nuestra atención ya que nos parece muy original y sobre todo, calentito para los meses más fríos del año (perfecto para aquellas que no nos quitamos el jersey en todo el día).

Hilary Duff ha lucido un jersey-vestido de lana extralargo de color beige, ya que le llegaba hasta los tobillos, de manga larga y cuello alto.

La actriz le ha dado un toque de color al estilismo añadiendo los accesorios ideales. Por un lado, una diadema de terciopelo anudada en color teja que llevaba con su melena rubia recogida; y por otro lado, unos zapatos planos tipo 'slipper' destalonados de rayas de colores así como un bolso cuadrado a juego con la cinta del pelo. Por supuesto, para cumplir con todas las medidas de seguridad para hacer frente al Covid-19, la actriz ha llevado una mascarilla de cuadros blancos y rosas.

No podemos negar que nos parece un look estupendo (de pies a cabeza) para este otoño, pero sobra decir que lo que más nos ha gustado sin duda alguna ha sido el jersey-vestido que protagoniza el estilismo. Se trata de una prenda muy original que nos recuerda que las versiones extralargas de los básicos de armario siempre son un acierto, como es el caso de la sudadera-vestido, que también hemos visto que está haciéndose hueco en los armarios de muchas de nuestras 'it girls' favoritas.

Aunque no sabemos exactamente la firma del vestido de Hilary Duff, hemos encontrado una referencia similar: un vestido midi de punto de ochos, como el de la actriz, de manga larga y cuello alto en color crema.

La prenda pertenece a la firma Fashion Union y está disponible en Asos a un precio de 48,99 euros. Así que si buscas algo parecido, ¡aquí tienes la alternativa! Sin duda, una propuesta estupenda para ir cómodas, abrigadas y con estilo.