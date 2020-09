Ni vaqueros, ni pitillos, ni culotte, estos son los pantalones que, según Jennifer Lopez, más favorecen a las chicas con curvas

Y no pueden ser más cómodos.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Encontrar los pantalones que mejor sientan a cada tipo de cuerpo, muchas veces, resulta bastante complicado. Pero en el caso de las chicas con curvas, ¿qué mejor que nos lo descubra un icono de este tipo de siluetas? Efectivamente, hablamos de Jennifer Lopez.

La diva del Bronx, a sus 51 años de edad, sigue desvelándonos los mejores trucos de moda y belleza (de hecho, ha lanzado su propia línea 'beauty'). La cantante disfrutó ayer de una comida en Manhattan junto a su hermana pequeña Lynda López.

Para la ocasión, Jennifer Lopez escogió los pantalones más cómodos y favorecedores para las chicas con curvas: unos plisados, de tiro alto, pernera recta y con un original estampado de cuadros en tonos neutros (gris, blanco, negro y beige).

Pero, ¿qué tienen estos pantalones para que sienten tan bien? Son amplios y fluidos, por lo que disimulan el ancho de las piernas y las estilizan. Además son de tiro alto, gracias a lo que se consigue un efecto de "alargar" las piernas y, al ser ajustados en la cintura, logra afinarla. ¿No son geniales?

Por su parte, Jennifer Lopez lo combinó con dos básicos que nunca fallan. Como parte de arriba eligió una camiseta básica ajustada de tirantes anchos, superfavorecedora al escote, y a modo de calzado, optó por unas 'sneakers' blancas con suela de plataforma. Además, llevó una bandolera en color camel, que combinaba a la perfección con los pantalones, y unas gafas de sol amarillas.

Y es que, como decíamos antes, a la cantante no se le escapa ni un detalle a la hora de crear sus estilismos. Por ello, J.Lo ha sabido elegir el 'beauty look' más adecuado para este look tan urbano y, de nuevo, la comodidad (sin renunciar al estilo) ha vuelto a ser su prioridad. Por ello, lució un rostro muy natural cono efecto "no make up" y una coleta alta 'wet', con la que también consigue sumar unos centímetros más de altura.