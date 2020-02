Los pantalones de cuero y pitillo de Stradivarius de Paula Echevarría que no te quitarás en todo el invierno

La asturiana es la nueva reina de esta prenda.

¿Qué le pasa a Paula Echevarría con los pantalones de cuero este invierno? Pues lo que a todas, que son un vicio, ni más ni menos. Cómodos, abrigan más que los vaqueros y funcionan con todo. Es decir, igual que los jeans que nunca nos quitamos, pero nos permiten vernos en el espejo un poquito diferentes, que nos hemos pasado casi todo el 2019 convertidas en chicas del lejano oeste con tanta bota cowboy y ya es hora de evolucionar y darle un descanso al tejido vaquero, aunque este sea solo de forma temporal...

Que el cuero es tendencia ya lo sabes de sobra a estas alturas de la película. Te lo hemos transmitido por activa y por pasiva, ya que hemos recopilado innumerables consejos de las celebrities de cómo llevarlo y también hemos seleccionado nuestros productos favoritos de los catálogos de las principales firmas low cost.

Hemos llegado al clímax de este tejido que tanto nos recuerda a la cultura gótica o a referencias artísticas como la película 'Matrix', que vuelve a estar de actualidad, pero ya durante buena parte de esta temporada invernal había asomado con fuerza este tejido en los pantalones, la primera prenda que conquistó más allá de las chaquetas.

De todas las celebrities que se han rendido a los pantalones de cuero -o efecto piel en su defecto-, la verdad es que Paula Echevarría se ha ganado a pulso el título de embajadora honorífica de los de corte pitillo. Prueba de ello es que con apenas unos días de diferencia ha lucido dos diseños de este estilo, muy similares entre ellos. El primero firmado por Mango y este último por Stradivarius.

A la asturiana le encanta exprimir ese contraste de volúmenes que ofrecen los pantalones muy ceñidos con prendas más holgadas como las sudaderas o los abrigos rectos, que ya nos mostró en su día cuando posó con unos llamativos leggins de vinilo de Calzedonia, también en la línea de estos de Stradivarius. De hecho, ambos estilismos son muy similares, ya que en los dos luce complementos muy parecidos: bolso cruzado de Prada y deportivas blancas de su firma Space Flamingo.

La gran diferencia entre ambos looks es la gorra que sí lleva en este último look, un complemento al que está tan enganchada como a los leggins efecto piel y que no duda en seguir incluyendo en su armario en distintas versiones.

Los pantalones, tipo leggings y con doble cremallera para conseguir un diseño más cañero, cuestan 22,95 euros y ya van camino de agotarse por lo que tendrás que darte mucha prisa si quieres seguir los pasos de la protagonista de 'Velvet'.