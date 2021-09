Aún puedes llevar estos pantalones cortos de Uniqlo si los combinas así

No guardes todavía tus shorts porque tienen intención de continuar entre nosotras durante el entretiempo aunque tengas por ello que cambiar los acompañantes.

Julia García

No nos hemos repuesto todavía del final de las vacaciones y ya estás con la mente puesta en la nueva temporada. Está muy bien marcarse nuevos objetivos y pensar en el futuro en lugar de aferrarse al pasado pero no significa por ello que debas vivir con prisas. Recuerda que, aunque el calor sofocante haya desaparecido y las lluvias hayan hecho acto de presencia ni siquiera aún hemos dado por finiquitado el verano. Ya habrá tiempo de hacer la transición de las sandalias a las botas y de los tops a los jerséis. De modo que no corras en hacer el cambio de armario porque aún hay muchas prendas estivales que podemos exprimir.

El pantalón corto es una de ellas. Si durante las últimas semanas has tenido un modelo con el que te has sentido cómoda y favorecida al que has sabido sacar partido, puedes seguir haciéndolo también ahora. Sobre todo si son unos shorts como estos que hemos fichado en Uniqlo que son un punto más formal que los habituales modelos vaqueros o los relajados diseños de lino, ya que son entonces capaces de soportar igual de bien una jornada de oficina que una a pie de playa.

Tal es así que hay quien en Instagram ya ha demostrado esta teoría como te enseñamos a continuación.

Estos chinos en formato bermuda color hueso que la firma de origen japonés tiene a la venta en sus tiendas en esta y otras tonalidades por 24,90 euros ya ves que quedan genial en modo estival pero créenos que aceptan de buen agrado otras propuestas más adecuadas para el llamado entretiempo.

Ve olvidándote de las partes de arriba del bikini y las blusas más livianas como hizo esta instagramer y ve haciendo acopio de otras joyitas que seguro tienes en el armario y pueden ser grandes compañeras. Por ejemplo, una camiseta básica que sabes nunca va a fallar y una camisa abierta encima. Una mezcla tan sencilla como efectiva.

Puedes hacer como esta influencer y atreverte a jugar con la paleta cromática para ganar en originalidad u optar por el minimalismo dejando que sea un look monocolor el que gane. En ambos casos será todo un acierto.

Por supuesto no te olvides de seleccionar el calzado adecuado, di adiós a las sandalias y da la bienvenida a las botas altas porque así tendrás la garantía que necesita tu armario otoñal.