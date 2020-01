No sabemos si Olivia Palermo está embarazada o no, pero ha llevado un vestido premamá de Zara (y de rebajas)

Todas las prendas que se nos escapaban de las rebajas de Zara

Mientras las rebajas de Zara continúan y su catálogo se va reduciendo hasta agotar existencias (al menos en su página online), no podemos no mantener toda nuestra atención en ellas por si de repente algún producto vuelve milagrosamente a contar con stock o por si, como es el caso, prendas que nos solucionarán looks diarios al mismo tiempo que se convertirán en grandes fondos de armario se nos escapaban y casi dejamos en el olvido. Aquí la prueba de quince de ellas.