Olivia Palermo tiene el vestido efecto cuero que mejor queda con botas planas de montaña

No hay nada que más nos guste que rastrear las calles de Nueva York para encontrar nuevas propuestas de 'street style'. Y es que es innegable que se han convertido en una pasarela a lo grande y cuando aparece Olivia Palermo todo se ilumina a su paso. Si hace un tiempo hablábamos que el efecto cuero no podía faltar esta temporada, cuando veas el vestido de la 'it-girl' y su forma de combinarlo con botas planas de montaña no querrás que esta tendencia nos abandone jamás.

Nueva York se ha convertido en el epicentro de la moda, y es tan simple como que Olivia Palermo vive allí y cada una de sus apariciones son noticia. Sencilla o extravagante, la 'it-girl' levanta pasiones allá por donde va y confirmamos que todas sus combinaciones nos roban un trocito de nuestro corazón. ¿Vestido efecto cuero y botas de montaña? Ella dice un rotundo 'sí'.

Como bien hemos dicho antes, la pasarela 'street' nos tiene siempre alerta y Olivia, aunque nos ha demostrado que sabe cuáles son las claves para vestir bien, no es la primera que apuesta por ese efecto cuero tan cañero. Irina Shayk arrasó con la chaqueta larga de piel, Jennifer Lopez nos propuso llevar pantalones de cuero con botas militares y nosotras, por supuesto, como buenas 'fashionistas' confiamos plenamente en esta tendencia. Ahora, es Olivia quien rompe nuestros esquemas al decir 'sí' al vestido efecto cuero con botas de montaña. Sí, como lees, botas de montaña efecto charol que, como no podía ser de otra manera, son 'lo más'.

Cierto es que hace poco nuestra 'it-girl fav' nos enamoró con un clásico como es la camisa blanca y las botas mosqueteras. Pero, como ella es de sorprender una y otra vez, en esta ocasión ha optado por sacar su lado más cañero con un vestido midi efecto cuero en color granate con botonadura central y cinturón, leggings efecto cuero, abrigo largo en negro y botas planas estilo montaña de charol que contrastan con el 'total look'. Hazte con un vestido efecto cuero y unas botas de montaña especiales y recrea el look de Olivia Palermo. ¡Triunfarás en la gran ciudad!