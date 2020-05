Olivia Palermo nos recuerda que los pantalones vaquero pitillo quedan perfectamente con mocasines

Y es ideal para darle un respiro a las deportivas.

De las 'chunky sneakers' que hemos llevado hasta la saciedad en los últimos tiempos -aún están vigentes en realidad- estamos haciendo la transición hacia todo lo contrario, esos diseños limpios, minimalistas, con un toque vintage evidente, que ya se empiezan a conocer como 'nice sneakers'. Este fervor compartido por casi todas la población hace que a veces nos olvidemos que hay otros caminos ideales dentro del universo del calzado con los que alcanzar el objetivo del confort, y que encima aportan un punto más elegante y sofisticado a looks casual.

Es el caso de los mocasines cuando los combinamos con vaqueros pitillo, fórmula que ha recuperado Olivia Palermo, siguiendo los pasos de otras celebrities estilosas como Dakota Johnson, para uno de los últimos outfits que ha compartido en Instagram.

Los mocasines no solo son un básico en el armario de primavera masculino, sino que también lo son en el femenino. Es más, ya el año pasado se postularon como una de las grandes tendencias de la temporada, y este año mantienen su candidatura llena de argumentos para convertirse de nuevo en la alternativa más sólida a las deportivas. El look de la it girl neoyorkina es todo un alegato en ese sentido.

Aunque ella destaca la bufanda XL, tipo poncho, de todo lo que lleva en el conjunto porque son su "accesorio más versátil", lo que de verdad nos sirve de inspiración para el momento del calendario en el que estamos es esa dupla infalible que forman los pitillo, ya sean negros como los de la empresaria o en diseños lavados, más clásicos, con los mocasines, el zapato favorito de la reina Letizia para llevar con traje.

En su caso, Palermo ha optado por un diseño negro de borlas y suela gruesa -incluso con un poquito de alza en el talón, aunque nada que ver con los mocasines con tacones con los que rompió moldes Alicia Vikander justo antes de la cuarentena-, un detalle este último, el de la suela como protagonista, que es el nuevo denominador común en el calzado de vestir.

Pero no es lo importante el tipo de mocasines que elijas, sino cómo le da este calzado un aire mucho sofisticado a los jeans, un pantalón concebido como una prenda utilitaria.