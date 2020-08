Lo hemos bautizado como el zapato perfecto porque es elegante y sexy y sin renunciar a la comodidad.

Si hay alguien capaz de mezclar todas las tendencias en un solo look y no parecer un cuadro, esa es Olivia Palermo. Hace años que la socialité neoyorquina se hizo con el trono de la mejor vestida y la mejor trendsetter del mundo. Siempre lleva las tendencias antes que nadie, a veces me gusta creer que tiene el ojo mejor educado de la industria, que es como que si viera a lo lejos una tendencia y se apropiara de ella, antes de que el resto de los mortales si quiera nos demos cuenta.

Sus paseos por Nueva York, son prueba de ello. La hemos visto arreglada, en modo casual, más deportivo, más urbano, o más roquero, incluso romántica y en cada uno de sus outfits ha demostrado que el buen gusto es parte elemental de su éxito. Este verano nos ha dejado looks de lo más variopintos, desde chaquetas de plumas, camisa de lunares, falda larga, 'mules' de flores, nos sorprendió con un layering de verano. Ha llevado como nadie el pañuelo/mascarilla... en fin si lo que buscábamos era inspiración lo hemos encontrado.

Y con su último look nos ha dado una nueva lección de estilo: si lo tuyo son las sandalias planas o las zapatillas, quizá es momento de que te empieces a fijar en los mules. Olivia apostó por combinar una falda midi en color blanco (una de las tendencia de los últimos meses), con una camisa negra de manga larga con puños y transparencias adornada con lentejuelas, volantes y cordón para cerrar el escote que daba como resultado una mezcla de conjunto clásico con aire rockero. Además añadió un cinturón delgado de piel de serpiente y la estrella el outfit, unas mules con tachuelas que son simplemente ideales.

Y es que este modelo de zapato ha conquistado totalmente a Olivia, se lo hemos visto con bordados de flores, de diferentes colores: rosa, camel, étnicos y lo cierto es que siempre acierta, siempre consigue darle un toque elegante y a la vez cómodo.

Para rematar su look del día, escogió un bolso caja negro con detalles florales en rosa y verde. La conclusión: Si estas a punto de volver a la oficia, ponle atención a los detalles de este look. Si amas las faldas midis hazte ya con unos mules. Y no olvides llevar las mascarilla.