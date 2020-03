Potenciado con el abrigo de pelo más repetido del invierno.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Aun en plena cuarentena, Olivia Palermo continua demostrando porqué es solo ella la reina absoluta del 'street style' y para ello una simple falda midi, unas botas militares y uno de los abrigos que tanto han protagonizado los looks invernales han sido suficiente.

Y ante tal afirmación, solo las calles de Nueva York podían ser una vez más su mejor escenario. Acompañada por su inseparable bichón maltés, la 'it girl' hace gala de su impecable estilo partiendo de los grandes básicos de los que jamás nos cansaremos de aconsejar como las prendas perfectas para dar con un fondo de armario inmejorable.

Así, recreando la fórmula bicolor favorita de las que más saben de moda, el blanco y el camel se incorporan en su rutina partiendo de una base repleta de luz que se corona con el abrigo de pelo y grandes dimensiones que se proclamó ya hace algunos meses como un imprescindible de la época más fría del año.

Quizá este look pueda resultarte familiar. Y es que su falda midi en blanco y unas botas militares en negro han sido la nueva apuesta por parte de la empresaria con la que repetir 'outfit' sin que así pueda parecerlo.

Hace un par de días Olivia Palermo llevaba a cabo la misma rutina. Paseo por las calles de la ciudad de los rascacielos y un nuevo look de lo más inspirador. Pero para ello apostó por otros grandes básicos que nada tienen que ver con los elegidos ahora. Recuperando de nuevo un jersey camel y un abrigo caracterizado por los mismos patrones y detalles, sustituir los vaqueros de siempre por una prenda totalmente opuesta nos sirve como una nueva lección de estilo con la que poder dar infinidad de vidas a esa prenda que tanto nos gusta.

¿El verdadero detalle que marca la diferencia? Un calzado tan potente (y cómodo) como el suyo. Unas botas negras que no solo restan sobriedad a su última aparición sino que también confirman que el estilo militar no está dispuesto a quedarse en el olvido alzándose así como la opción perfecta con la que potenciar cualquier look. Tomemos nota.