La combinación rompedora que es pura tendencia para que nunca renuncies a las zapatillas.

Cecilia Franco

Desde el pasado año, el chándal ha invadido nuestros armarios y ha acaparado todas las miradas en el 'street style'. Tanto es así que somos conscientes que nuestro concepto en el mundo de la moda ha cambiado y ahora el chándal es 'fashion'. Las que más saben de moda nos lo han demostrado y Laura Matamoros, aunque se ha convertido en una fiel amante de esta tendencia, en ocasiones como esta, nos sorprende al salir de esa línea de estilo con un traje sin renunciar a las zapatillas Nike Jordan 1 Mid.

-Laura Matamoros tiene el jogger de Pull&Bear que te va a volver loca si eres fan de 'Friends'.

-Las botas altas se llevan planas, engomadas y blancas, y Laura Matamoros ya tiene las suyas de Zara.

La influencer nos tiene siempre al tanto de sus looks porque con cada pequeño gesto consigue que sus propuestas sean pura tendencia hasta lograr encontrar incluso la mejor alternativa al 'trench'.

Su Instagram es pura inspiración, es llevarlo y, de pronto, agotarse en tienda. Su poder de influencia es espectacular y en esta ocasión no iba a ser menos. Nos enamoró hace poco con la sobrecamisa XL de cuadros más bonita de las rebajas de Zara y nos ha animado a apostar por el chándal tantas veces que la coronamos como la reina de la tendencia.

Pero, como era de esperar, sabíamos que en algún momento iba a dejar a un lado el chándal para apostar por un look 'chic' elegante y sorprendente. Pues bien, si consiguió convencernos y adorar más las 'blazer', ahora con este traje de chaqueta y pantalón lo amarás aún más.

¿Lo mejor? Como ya hemos dicho anteriormente, con cada pequeño gesto consigue propuestas que son pura tendencia y, en esta ocasión, rompe con ese toque sofisticado con unas zapatillas Nike Jordan 1 Mid. Nunca hubieras imaginado llevar un traje con zapatillas, ¿verdad? Pues cuando veas el 'lookazo' de Laura estarás deseando probar esta combinación.

La mezcla de estilos está arrasando, y lo cierto es que después de ver diferentes propuestas en el 'street style' nos están convenciendo. Ahora Laura Matamoros apuesta por un traje en color verde botella, bolso de Dior en color beige y el contraste informal. ¿Cómo lo ha conseguido? Con una camiseta blanca y las protagonistas del look las Nike.

Estas zapatillas están cobrando gran protagonismo y salvarán cualquiera de tus looks si lo que quieres es conseguir ese aire informal. Ya no tienes excusas para olvidar esas prendas más formales en tu armario, simplemente deberás añadir unas zapatillas y 'look top'.