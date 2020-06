Nieves Álvarez tiene unos pantalones más cómodos que los vaqueros y más elegantes para los días de verano

Con el color más vibrante de la temporada.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Adiós vaqueros en verano, hola pantalones rectos y con colores vibrantes como este que lleva Nieves Álvarez y que combina con unos mocasines de punta.

Comenzamos a experimentar todo lo bueno que nos prometía la desescalada. Fase tras fase, la libertad crece al mismo ritmo que la responsabilidad con el fin de no olvidar todo por lo que hemos pasado escasas semanas atrás. Uno de los signos de que la normalidad está volviendo es que podemos salir más a la calle, a dar paseos y con ello nos llegan fotos de nuestras 'celebrities' favoritas.

Vemos las (medias) caras de modelos, cantantes, actrices, etc. Y nos fijamos en los looks que escogen para pasar esta transición al verano. Recordamos ahora el famoso dicho ''hasta el 40 de mayo no te quites el sayo'' para experimentar en nuestras carnes toda la verdad de esa frase. Hemos comenzado junio con una bajada de las temperaturas considerable, algo normal cuando pasamos de estación. El clima se tiene que estabilizar, pero hay combinaciones exitosas para este panorama y Nieves Álvarez lo sabe.

Si no eres nada fan de llevar pantalones vaqueros en verano, pero tampoco te convencen los shorts, los pantalones rectos de Nieves Álvarez es lo que necesitas. Cómodos, frescos y con colores tan vibrantes como este naranja que combinado con básicos le da un toque potente a tu look. Aunque no por elegir un color con tanta fuerza debes ceñirte a prendas sencillas para conjuntar. Fíjate en los zapatos que lleva la presentadora de televisión, unos mocasines en punta con estampado 'animal print' y pedrería incluida.

Añade a la cesta de la compra pantalones largos y cómodos como estos, porque los utilizarás durante todo el verano para conseguir el look más elegante.