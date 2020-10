Vestido parece, mono es. Lo ha encontrado María García de Jaime en Zara y es lo más

Cortito, estampado y con lazada al cuello, ¿alguien da más?

María Aguirre | Woman.es

Hay piezas que pasan desapercibidas cuando las ves ahí colgadas sobre la percha en la tienda hasta que llega un día en el que ves a alguien con ellas puestas y logran captar tu atención. Es entonces cuando empiezas a plantearte si está hecha para ti por todas las posibilidades que ofrece. Una sensación bastante habitual que en las últimas horas hemos tenido al darnos una vuelta por el perfil de Instagram de María García de Jaime.

En sus stories, la influencer aparece con un look que nos ha parecido perfecto para el entretiempo compuesto por una blazer larga negra y unas botas cowboy en el mismo color para acompañar un vestido corto estampado en tonos grises, con detalles de hilo metalizado, pequeños volantes en la falda, chorreras en la zona del pecho y lazada al cuello.

Un diseño en el que probablemente no hubiéramos reparado de no ser por la madrileña y que nos ha sorprendido muy gratamente, sobre todo al comprobar que no estamos ante un minivestido más sino que es aún mejor porque ofrece toda la comododidad que a este le puede faltar porque se trata de ¡un mono!

Como lo lees, aunque a priori no de esa sensación, la pieza está concebida como un todo de manga larga y pantalones cortos que ofrece todo el confort a cualquiera que se anime a enfundarse en ella gracias a llevar elástico en la zona de la cintura. Si además, como María, estás embarazada, lo más normal es que termine por convertirse en uno de tus imprescindibles esta temporada porque pocas cosas vas a encontrar que te ofrezcan tanto desahogo en la zona de la tripa.

La pregunta que seguro está rondando ahora por tu cabeza es la siguiente: ¿dónde puedo conseguir el mono? Tranquila porque no vamos a hacerte esperar más ya que la propia García de Jaime ha contado dónde lo ha conseguido y ese no es otro sitio que Zara.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono lo puedes ver entre las novedades de la firma de las últimas semanas y tiene un precio de 39,95 euros.