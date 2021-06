El mono de Uniqlo que sienta igual de bien estés embarazada como Lulú Figueroa o no

En la colección de Marimekko para Uniqlo hemos descubierto un mono a rayas que no solo funciona como look premamá como el de la artista sino que promete dar mucho juego este verano.

Julia García

Si estás en el tercer trimestre del embarazo, ese en el que ya no sabes muy bien cómo vestirte porque todo te incomoda, este artículo te interesa. Pero si no estás esperando ningún bebé también deberías seguir leyendo porque de lo que venimos a hablarte no es de ninguna prenda exclusiva para futuras madres.

De lo que hemos venido a hablarte es de una pieza de la colección que Uniqlo ha creado en colaboración con Marimekko que ha visto la luz hace unas semanas. Una de las prendas que forma parte de esta línea cápsula en la que las flores, los lunares y los prints abstractos lo copan todo para impregnar nuestro verano de buen rollo. Estampados que generan una energía especial en diseños sencillos y atemporales como demuestran las aparentemente sencillas líneas que destacan en el mono que, gracias a una imagen compartida por Lulú Figueroa en su perfil de Instagram, ha captado toda nuestra atención.

La artista está esperando su segundo hijo y ha hecho gala de su estilazo premamá con un estilismo que podemos replicar cualquiera aunque no estemos en pleno proceso de gestación ya que ha sabido unir en un mismo look el confort con una de las tendencias de la temporada como son los cuadros vichy. ¿Verdad que es genial como quedan esos zapatos destalonados de tacón bajo con el mono de finos tirantes haciendo contraste?

El elemento principal del estilismo de Figueroa ha sido el mono confeccionado en lino con un estampado de rayas en azul y blanco dibujadas a mano que ha sido diseñado por Annika Rimala de la firma finlandesa para Uniqlo y que, aunque desde la tienda online proponen que se lleve tal cual para garantizar la frescura durante los meses de calor, la creativa le ha añadido una camiseta básica blanca de manga corta para darle un aspecto de peto.

El precio de este mono es de 49,90 euros y está disponible también en naranja, una alternativa aún más alegre para la época estival en la que necesitamos tonos vivos para alegrar nuestro armario. En ambos casos, tienes hasta 5 tallas distintas entre las que elegir.