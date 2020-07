Mono y sandalias planas, el look más comfy de Charlize Theron es todo lo que necesitarás para tu próxima escapada

100% comodidad.

De 'total a black' a 'total black' y tiro porque me toca, aunque nada tengan que ver la propuesta para desarrollar de dicho concepto de Kate Moss y Charlize Theron. Los dos iconos de estilo se han atrevido a desafiar el verano en las últimas horas apostando por dar todo el protagonismo de su armario al negro, quizá el color menos veraniego, al menos para estilismos de día, aunque ya hemos visto ejemplos recientes como el de Begoña Villacís que contradicen esta teoría, como es los de la modelo y la actriz.

De Moss y su minifalda de lunares ya lo hemos analizado todo al detalle, pero no así todavía con el conjunto que se ha marcado la sudafricana: mono de pintora, de manga larga y corte recto, y 'ugly sandals'. ¡No puede gustarnos más!

Vale. Es cierto que no se puede replicar el look en lugares donde el sol dicta sentencia en julio -aunque la ganadora del Oscar lo ha llevado en Los Angeles, donde mucho frío tampoco hace, lo que da pistas de que el mono no debe ser muy grueso-, pero en cuanto refresque un poquito o nos escapamos a un sitio de temperaturas más llevaderas, allá que iremos.

Porque no puede ser más 'comfy' y porque no puede ser más estiloso, y mira que son dos prendas informales, inspirados en la moda más pragmática y funcional que puede existir, la de los uniformes de trabajo. Será porque lo lleva Charlize Theron y ella todo lo transforma o será porque el negro le aporta un punto de sofisticación al conjunto que no tendría sin él seguramente, el caso es que nos pare ideal. ¿A ti no?

Ayuda un poquito, además del negro, que las sandalias incorporen junto a la tradicional doble hebilla gruesa un detalle decorativo como las tachuelas que le aportan un plus de gracia a este tipo de calzado que podríamos llevar los tres meses del verano y no quitárnoslo ni para dormir de lo cómodo que es.

Y también ayuda, un muchito en este caso, que los complementos, gafas tintadas y bolso, sean sencillos pero elegantes y mantengan el dominio exclusivo del negro en el conjunto.

No es esta la primera vez, ni seguramente será la última, que Theron apuesta por el mono completo: los ha llevado sin mangas, en clave working, parecido a este último, denim, y hasta en las alfombras rojas. Domina su uso como pocas celebrities y no es de extrañar que apueste por su comodidad teniendo en cuenta lo bien que le sientan y lo mucho que los hace lucir con su buen gusto para combinarlos.