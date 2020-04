El mono largo de Ivanka Trump tiene las tendencias que más nos gustan de esta primavera: estilo camisa, pantalón ancho y cinturón que hace tipazo

La mejor elección.

Las apariciones públicas de Ivanka Trump siempre son garantía de éxito porque su vestidor es una exhibición de prendas especiales. Es difícil que no haya alguno de sus looks que no te haya enamorado hasta la fecha. Sin ir más lejos, el mono largo con el que se ha presentado ante los reporteros gráficos en el último acto en el que ha comparecido con su padre Donald Trump en la Casa Blanca así lo corrobora.

El mono, diseñado en color rosa pálido, tiene todas las tendencias que más nos gustan de la extraña primavera que vivimos: es tipo camisero, con pantalón holgado y está rematado con un cinturón que lo ajusta a la cintura, detalle clave para estilizar la figura al máximo.

Pero no nos gusta solo porque tenga ese potente efecto alargador o por todos los detalles que le convierten en tendencia, sino porque es el resultado final lo que hace que la prenda sea realmente elegante, una alternativa en clave formal fantástica y muy original, a la altura de un traje de chaqueta o de cualquier vestido.

La asesora del presidente de Estados Unidos ha acompañado el mencionado mono con unos zapatos de tacón que asomaban por los bajos amplios tipo palazzo, un detalle fundamental para potenciar la sensación de alargar el cuerpo que es una de sus grandes virtudes.

El pelo suelto peinado con raya al medio y una sencilla cadena de oro han sido los detalles espartanos con los que ha rematado un look brillante.