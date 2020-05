Así vas a querer llevar el minivestido rojo de Irina Shayk que envuelve su perfecta figura y queda genial con una cazadora vaquera

Con botas militares negras para un extra de comodidad.

Así es como será el vestido del verano que puedes usar en primavera con una cazadora vaquera. ¡Atenta al look de Irina Shayk!

Nos habremos perdido la mayoría del entretiempo, pero aún podemos aprovechar el resto de estos días de calor con una noche fría como broche final. Para estos cambios de temperatura donde te planteas si cargar con una chaqueta la mayoría de horas del día algunos looks como este de la modelo Irina Shayk nos son de gran inspiración. Apunta este look para tus paseos durante la desescalada para ir cómoda y con 'estilazo'.

Enfundada en un minivestido rojo ajustado nos damos cuenta que por su cuerpo no ha pasado el confinamiento. Con una figura espectacular decide llevar este vestido que promete ser un gran triunfador este verano. Pero, para poder empezar a conjuntarlo ahora, es necesaria una chaqueta. Un 'outfit' muy a lo 'Fast&Furious'.

El vestido está firmado por Chrome Hearts, una marca de lujo que podemos clasificar en un estilo entre los 70, pasando por el Heavy Metal y acabando en los 90.

Parece que la gran tendencia del momento está en reutilizar vestidos de noche con zapato plano y extra cómodo. Lo hemos visto en Olivia Palermo y por todo Instagram. Irina se suma al catálogo de inspiración para no renunciar a la comodidad con las botas militares negras, de estilo Dr.Martens que no pueden combinar mejor con el 'efecto motero' del look en general.

Minivestido y minibolsito. Un bolso de tamaño muy reducido con grabado 'animal print' que lleva de sus asas cortas le da un toque más 'chic' al look que, combinado con otro de los accesorios más afrancesados, las gafas rectangulares negras, aporta una sutil elegancia, gracias también al moño bajo y a la raya al lado de su peinado.

Si tu armario está pidiendo un minivestido para combinar esta primavera y el resto del verano, ¡recuerda! Descarta las sandalias porque esta temporada se combina con zapatillas.