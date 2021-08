Sexy y chic. Las últimas apariciones de la actriz nos tienen fascinadas.

Clara Hernández

Megan Fox siempre se ha considerado una de las actrices más sensuales de Hollywood, pero en el último año, además, la protagonista de 'Midnight in the Switchgrass', la película en la que comparte reparto con su novio, el rapero Machine Gun Kelly, se ha convertido en icono de un estilo que equilibra los looks más sexys con lo chic y un talante urbano y sofisticado. Y que están firmados por algunas de las marcas fashionistas más deseadas.

Su última aparición no ha sido una excepción. La estadounidense ha sabido lucir un outfit de entretiempo compuesto por una minifalda azul turquesa con bajo deshilachado y crop top de cuello perkins que deja a la vista unos abdominales perfectos. ¿La fórmula para convertirlo en una propuesta apta para el final del verano, cuando comiencen a bajar las temperaturas? Una sobrecamisa oversize a juego que, como la falda, pertenece a la colección otoño/invierno 2021-22 de la firma italiana Krizia (y que se puede abotonar y meter por dentro, como esta última sugiere).

De nuevo, la intérprete ha demostrado que optar por un look monocromo (las sandalias de tacón abiertas, atadas en el tobillo -el modelo 'Melody' de Aleví Milano, 699 euros- también son turquesas) es una de las mejores soluciones para elevar un estilismo casual y urbano.

Solo el bolso de mano, en color camel y firmado por Jacquemus, rompe la uniformidad mientras la actriz nos proporciona una estampa limpia y sugerente ideada por la estilista Maeve Reilly, la responsable también de los looks más recientes y alabados de la actriz, y de ese ligero giro estilístico que tan bien le sienta a Megan, que a veces abraza lo vintage y es experta en elaborar propuestas en un solo color sin que estas resulten recargadas.

Entre los outfits con los que la actriz nos ha dejado con la boca abierta que son obra de Maeve Reilly figuran el conjunto de chaqueta de punto de canalé rojo semiabierta -que la actriz lució sin nada debajo- y la falda midi tipo lápiz de Jacquemus con los que robó el aliento por las calles de Los Ángeles. Más: el vestido 'body con' (elástico y extraceñido) con escote corsé y hombreras picudas de Alex Perry en color gris con el que visitó el plató de 'Jimmy Kimmel Live' y, luego, disfrutó de una cena romántica con Machine Gun Kelly.

Sin duda, tres aciertos totales. Y ya estamos esperando al siguiente. Mira los mejores looks de Megan Fox: