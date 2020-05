Estas mascarillas de tela son preciosas, solidarias y además podrás ir a juego con los más pequeños

Zubi lanza su colección de mascarillas de tela con estampados y diferentes tallas para que todos vayamos a la moda con este nuevo accesorio de uso obligatorio.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Las mascarillas son ya un accesorio diario para las personas que salimos a la calle y desde hace poco de uso obligatorio. Muchas empresas se lanzan a diseñar este nuevo accesorio con colecciones solidarias.

Las mascarillas son ya un hecho. Estamos tan acostumbrados a verlas por la calle que cuando alguien no la lleva nos resulta extraño. Aunque no es certero no contagiarse con ellas, si que nos previenen de las probabilidades, por esa razón el Gobierno ha hecho de su uso algo obligatorio en espacios públicos.

Y debido a esa decisión muchas empresas se han lanzado a realizar mascarillas, algunas a juego con vestidos, otras a juego con tallas pequeñas para niños, otras con telas de bikinis, etc. Parece que las posibilidades, diseños y estampados son infinitos. Ha nacido así un nuevo accesorio para la industria de la moda. Sin embargo siempre queda bien especificado que no son mascarillas sanitarias, aunque sí están elaboradas con tejidos y entretelas para prevenir la aparición de bacterias por la respiración.

Una de estas empresas es Zubi, quien ha creado diferentes diseños con algo peculiar: un modelo a juego para llevar con tu peque y además con fines solidarios.

Su precio es de 18 euros del cual el 20% se dona a Cruz Roja. Las mascarillas de tela tienen un procedimiento especial de desinfección y reutilización.

Están confeccionadas con tejido 100% poliamida y estampada con un print de Zubi. Este tejido tiene la trama menos abierta que el algodón, lo que permite un mayor aislamiento que una de tejido natural. Además tiene apertura interior trasera para colocar el filtro de protección desechable que debe llevar siempre (que no viene incluido). Su seguridad en el uso depende del filtro que se coloque.

Se puede esterilizar lavando a 60º o planchando con plancha de vapor. Debe esterilizarse después de cada uso, y antes de usarla por primera vez.

Existen diferentes diseños y todos ellos los puedes encontrar en su página web. Una opción colorida, alegre y divertida para un verano en el que este será el accesorio más de moda.