Marta Ortega presume de embarazo con un vestido premamá de Zara en la Alta Costura de París

El vestido de lunares de Marta Ortega que no te querrás quitar en los próximos meses

Perfecto para llevar tanto en tu próxima boda como para ir al trabajo.

Es un hecho: el de lunares será el estampado que mande durante los próximos meses. Y Marta Ortega parece tenerlo claro. Convertida en la mejor embajadora de las firmas de Inditex, la gallega luce como nadie sus creaciones y tiene la capacidad de convertirlas en objeto de deseo en cuestión de horas. ¿Una prueba? El vestido cruzado con largo 'midi', cintura marcada y estampado de lunares de Zara que se enfundó para asistir al último desfile de su suegro, el diseñador Roberto Torretta, el pasado mes de enero y que (¡por fin!) puedes conseguir en la web de la firma por 79,95 euros. Y ya te lo advertimos: si lo quieres, no dejes pasar el tiempo, porque se trata de una edición limitada que no tardará demasiado en agotarse. El que avisa no es traidor.