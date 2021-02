Sencillo y 'fashion'.

¿Quién dijo que los vaqueros pitillo pasaron a la historia? Si lo piensas estás muy equivocada. Es cierto que los pantalones campana o los 'mom' jeans han cobrado mayor protagonismo, pero los pitillo nunca se han ido de nuestras vidas. María Valdés sabe que los pitillo se llevan con mocasines y jersey gordito, todo, por supuesto, 'total black'.

María Valdés no deja de sorprendernos. Su estilo casual 'chic' nos apasiona y su forma tan versátil de crear looks diarios con prendas básicas nos encanta. Ella es la reina de las Converse y sus looks con estas zapatillas son tan básicos como 'estilosos'.

Tiene toda la razón y su 'truquito fashion' nunca falla, hablamos de su forma de crear 'total looks' en base a los colores en blanco y negro. En esta ocasión ha optado por el 'total black' de pitillos y se olvida de las Converse con estos mocasines tan ideales.

La influencer encontró los vaqueros de Zara que te hacen parecer más alta y a través de su Instagram nos propuso sustituir los vaqueros por pantalones de pinzas. Ahora vuelve a los clásicos con un look que podrás copiar porque seguro que en tu fondo de armario lo tienes.

Hablamos de los pantalones pitillo. Ella nos ha demostrado que los pitillo tobilleros estilizan la figura si lo combinas con un jersey gordito 'oversize' y mocasines. El contraste de prendas 'oversize' con ese efecto segunda piel de los pitillo conseguirá que te veas más alta y estilizada.

María, como no podía ser de otra manera, ha optado por crear un look 'total black' que siempre es un acierto y los mocasines que dan ese toque 'chic'. Cuando no sepas qué ponerte, haz caso a María y opta por los 'total looks' con mocasines.