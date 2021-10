María Pombo encuentra en Zara el corsé que mejor queda con un traje

Una de esas prendas por las que todo el mundo te preguntará cuando lo luzcas.

Julia García

Si eres de las que aún no ha probado nunca suerte con los corsés, permítenos decirte que este artículo te interesa. Principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que hemos encontrado un modelo que te va a permitir iniciarte con esta prenda de manera sencilla, sin ningún tipo de reparo y sin que además tengas que hacer un gran desembolso por si la cosa no sale como esperaba. Y, el segundo, porque la fórmula por la que te proponemos apostar para lucirlo es de lo más favorecedora y no requiere de apenas riesgo.

Empecemos por este último. Ya se sabe de lo complicado que suele ser enfundarse en un top así por su rígido formato pero hay muchas maneras de sacarlo partido y una de ellas es esta de la que venimos a hablarte que acabamos de fichar. En realidad no hemos sido nosotras sino María Pombo la que ha descubierto lo bien que queda una pieza así ni más ni menos que con un traje.

Para acudir a una fiesta en Madrid, la influencer ha estrenado un dos piezas color negro de corte amplio de la nueva colección que su firma Name the brand ha lanzado para la temporada otoño-invierno y ha acertado al combinarlo no con una camisa o una camiseta como cualquiera de nosotras hubiera hecho, sino con un crop top corsetero que le permitía dejar parte del abdomen a la vista.

La pieza en cuestión está firmada por Zara, cuesta solo 19,95 euros y es un top con escote cuadrado y tirantes anchos que juega con una capa de tul de efecto arrugado sobre un estampado en zig zag en tonos tierra. Un corsé que desde la marca proponen con una falda de mismo dibujo y tejido a juego para optar por el concepto total look pero que María Pombo ha sabido llevar a su terreno no solo por el traje de blazer larga y pantalón de talle alto y pernera ancha sino porque ha rematado el estilismo por unas coloridas zapatillas tipo chunky que le dan un aire más desenfadado al conjunto.

Nada tiene que ver este look con los que nos ha regalado la instagramer en los últimos días aunque sí que va camino de causar el mismo furor este top que el vestido a cuadros de Mango que desde el mismo instante en el que Pombo apareció con él puesto en la red social más conocida pasó a tener lista de espera puesto que ya está agotado en la mayoría de las tallas igual que el vestido cut out con el que sorprendió en otro evento una semana atrás.