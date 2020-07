La actriz ha deslumbrado con un vestido confeccionado en hilos metalizados y 'strapless' que ya queremos meter en nuestro carrito de la compra.

'La lista de los deseos' es la primera película española en estrenarse tras estas semanas de confinamiento y de crisis. En un estreno bastante peculiar y manteniendo la distancia social y las nuevas normas de convivencia sus protagonistas María León y Silvia Alonso han brillado sobre la alfombra roja.

No nos vamos a engañar, seguimos pensando en los looks de fiesta que podemos estrenar cuando vuelvan a fijar las fechas para esas bodas y fiestas que tuvieron que retrasar debido al covid-19. Así que nunca nos viene mal inspirarnos en los vestidos que llevan nuestras famosas y sacar ideas para propuestas, modelos y diseños que podrían resolvernos cualquier look.

Por eso ha sido imposible no fijarnos en el look de María León, que es una de las que más nos gustó desde que la vimos posar para los fotógrafos en el estreno de su nueva cinta. La actriz andaluza sabe que cuando lo que quieres es brillar en una fiesta no necesariamente necesitas un vestidos de lentejuelas. María León ha apostado por un vestido plisado y ceñido a la cintura, creando un efecto de cintura de avispa, gracias a su hilo metalizado en tonos terracota, rojo, morado, verde y gris.

El diseño strapless, hace verdaderas maravillas cuando tienes poco pecho. Y es que al estar más estructurado y con más volumen da la sensación de que es un poco más grande, eso por no hablar de lo elegante que es un palabra de honor. No solo porque deja al descubierto los hombros sino porque alarga el cuello y pone mucho énfasis en la simetría del rostro, que en este caso le sienta de maravilla pues María León lo tiene muy anguloso.

El vestido largo, hasta la pies deja al descubierto el calzado con el que la actriz coronó su look. Se trata de unas sandalias de tacón con tiras finas, para darle un detalle delicado y muy elegante.

La actriz optó por llevar dos anillos grandes y plateados y unos pendientes trepadores, que son los que se colocan igual que los clásicos pero que suben por la oreja hasta el cartílago.

En cuanto a su look beauty, la andaluza llevó un wet hair muy prolijo, y un maquillaje en suave en tonos terracota que combinaba con los tonos de su vestido.

Nos hemos quedado con las ganas de copiarle el look completo a la actriz y también de ver su nueva película cuenta el viaje a Marruecos de dos mujeres sometidas a quimioterapia contra el cáncer, con la voluntad de hacer cumplir durante esos días esos sueños que antes de la enfermedad apenas se atrevían a decir en voz alta.