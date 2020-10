Más que un básico.

Clara Hernández | Woman.es

El entretiempo es el gran aliado de las blazers, un clásico atemporal que, especialmente en las últimas temporadas, ha estado más presente que nunca en nuestros armarios y que es capaz de elevar cualquier look. Las hemos llevado oversize, como Bella Hadid, o cropped, como su hermana Gigi o Tamara Falcó; con y sin hombreras, en tonos lisos y con estampados de cuadros, y en colores neutros, pasteles o fucsias vibrantes (esta ultima, la opción favorita de Nuria Roca).

Ahora, María García de Jaime nos propone un giro de la blazer clásica en negro, posiblemente la más ponible de todas, que la convierte en algo especial. La de la instagrammer es una prenda 'dad style' (oversize) pero ligeramente entallada por la cintura —un corte que estiliza la silueta—, aunque lo más característico son las hombreras y la hilera de flecos de aire 'western' que rodean los hombros y la espalda de la chaqueta.

La prenda, el modelo Twiggy (adivinamos que un homenaje a la artista e icono de moda de los años 60) pertenece a Name The Brand, la firma de su compañera y amiga María Pombo. Tiene un precio de 129 euros y es una de las piezas más destacadas de la nueva colección de la marca, Portobello, que propone minimalismo, la combinación de blanco y negro, top básicos y vaqueros 'flare'.

Pero retomamos el look de María García de Jaime, porque nos ha encantado cómo ha potenciado esa imagen vintage con una blusa blanca fluida, con lazada al cuello y mangas románticas con volantes en estas y en los puños también de Name the Brand, aunque esta ya no se encuentra disponible.

¿Cómo poner el broche a este look de 10? Unos vaqueros, una coleta baja, unos pendientes dorados... ¡y listo!

¿Buscas un look parecido? Mira nuestras blazer favoritas del otoño 2020.