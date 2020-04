El look con mallas de deporte y chaqueta de cuero de Carla Hinojosa para ir la supermercado nos fascina

El total black no falla en ninguna circunstancia.

Woman.es

Por mucho que nuestro empeño siempre ha sido el de no rendirnos ante el pijama y el chándal sino el de seguir siendo fiel a las tendencias y a nuestro estilo aunque no fuéramos a salir más que a aplaudir al balcón, lo cierto es que desde que comenzó el periodo de confinamiento hemos de confesar que hemos sido muchas las que no hemos podido resistirnos a la comodidad.

Aun así, nuestras ganas de volver a recuperar la normalidad en nuestro armario están ahí, y más después de ver cada día a través de las tiendas online cuáles serán las prendas que formarán parte de él cuando todo esto pase.

Es por eso que, cuando una lleva 36 días sin salir de casa, le apetece elegir un look que le permita sacar toda esa creatividad que lleva tanto tiempo escondida. Justo lo que le ha ocurrido a Carla Hinojosa, quien ha aprovechado que por primera vez en la cuarentena abandonaba su hogar por unas horas para darlo todo con su estilismo.

Nunca una excursión al supermercado fue tan estilosa.

Lo mejor del look de la influencer es que, pese a que está conformado exclusivamente por básicos, la combinación es tan sencilla como atractiva y tiene el color negro como absoluta protagonista.

Por un lado, leggings -otra de las piezas clave del confinamiento por el confort que aportan a quien los luce-, por el otro, camiseta y cazadora de cuero tipo perfecto. El secreto por el que este estilismo nos encanta es la elección de los complementos, 100% ecléctica.

Riñonera de estética deportiva en lugar de bolso para un manejo más fácil durante la compra y un conjunto de pendientes y gargantilla de su propia colección de joyas que le ponen el contrapunto brillante y hasta le dan un toque de glamour inesperado. Fascinante.