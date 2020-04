Kim Kardashian ya llevó la combinación más buscada de la cuarentena: leggings con chaqueta de cuero negra

Fue en 2014 y ella misma nos lo ha recordado.

La importancia de tener una buena hemeroteca la estamos descubriendo durante la cuarentena, durante la cual se ha convertido en actividad de masas desempolvar álbumes de fotos antiguos, aunque para algunos ese verbo se deba aplicar ya en sentido figurado solamente, porque la mayoría de imágenes se conservan ya en formato digital.

Es el caso de la que ha publicado hace unas horas Kim Kardashian, una imagen que bien podría ser de una salida a hacer la compra durante el confinamiento de ella con su marido, Kanye West, porque la empresaria luce el look más buscado de estas semanas: leggings con chaqueta de cuero negra.

Exactamente el mismo que llevó hace unos días al supermercado la influencer Carla Hinojosa. Pero como ella misma ha confesado en la leyenda que acompaña a la instantánea, es del 2014. "Regreso al futuro".

Es muy probable que a estas alturas de la excepcional situación que vivimos ya no te apetezca quitarte los leggings ni para dormir; son como una segunda piel -¿quién no se ha olvidado de los vaqueros a estas alturas?-. Y cuando llega el momento de salir a hacer la compra, aunque por un lado tu cabeza te pida ponerte algún look de esos que tanto echamos de menos, "la fuerza de las mallas" se impone, porque al fin y al cabo quieres seguir estando cómoda.

En este caso, la solución para darle una vuelta de tuerca a estas sin tener que quitártelas es fácil: aprovechando que todavía no hace calor, ponte una chupa de cuero negra encima.

Da igual que sea una perfecto, como la de Kardashian en la foto que ha publicado, o alguno de los modelos que tanto se llevaban hasta que el mundo se paró por la pandemia de la COVID-19: rectas, holgadas, de largo tres cuartos o incluso por debajo de la rodilla, al estilo Matrix. Pocas prendas de entretiempo más versátiles que esta, capaz de lavar la cara hasta a los leggins más deportivos que tengas en el armario.