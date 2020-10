Mientras tú piensas si ponerte abrigo con menos de 20 grados, Katie Holmes lleva el trench que necesitas para el otoño

La actriz siempre al quite para salvar nuestros estilismos.

Algo tenemos los españoles contra el trench porque no es normal que prefiramos tirar de abrigo con temperaturas ligeramente inferiores a 20 grados en vez de una pieza icónica como esta que, más allá de gustos personales, encima no puede ser más elegante. Pero el caso es que pasan los años y lookazos como el último de Katie Holmes, y seguimos sin convencernos de sus virtudes.

¿Será el otoño del 2020 en el que por fin asumamos que la gabardina es mucho más que una chaqueta para los días de lluvia?

Desde luego, la actriz ha puesto su granito para convencernos porque en un día fresco pero sin lluvia en Nueva York, se ha marcado un estilismo perfecto con el trench como guinda.

Vaqueros rectos y de talle alto combinados con botines negros de tacón fino y un jersey de punto, moño alto hipernatural y la gabardina. No me digas que no puedes clonar el outfit tal cual con lo que tienes en tu armario siempre y cuando te atrevas por fin a comprarte una gabardina.

No será, desde luego, porque no tienes opciones para ello. Todos las temporadas de otoño invierno las firmas, más o menos low cost, incluyen distintas versiones de esta pieza icónica que por estos lares seguimos se sigue vinculando a la moda británica cuando en realidad es una chaqueta apta para todos los climas europeos. Caquis, blancos, verdes, negras, diseños estampados en menor medida, más o menos holgadas, con solapas muy marcadas o más discretas... ¡las hay para todos los gustos!

Y es que, más allá de si el día está gris o radiante de luz, el trench es una prenda capaz de elevar a cualquier look a otro nivel en lo que a sofisticación se refiere. Si te fijas bien en el de Katie Holmes, por ejemplo, verás que en realidad es el envoltorio -la gabardina- el que aporta esa sensación a primera vista, por mucho que la combinación sea un acierto, como siempre en su caso.