Cuando Katie Holmes tiene prisa pero quiere sentirse guapa y cómoda siempre usa el combo vaqueros y zapato plano

Da igual que sea verano o invierno.

Son las 7 de la mañana, suena el despertador y, una vez más, cometes en error de retrasar la alarma. Cuando te das cuenta, lo que iban a ser 5 minutos se han acabado convirtiendo en 20 minutos y con ese descuadre de tiempo ya vas apurada con la hora de entrada al trabajo. Ducha rápida y mientras te aclaras el cuerpo te arrepientes de no haber dejado la ropa preparada la noche anterior. ¿A que te ha pasado? Amiga, no serás ni la primera ni la última a la que un día se le pegan las sábanas y no sabe qué ponerse, suerte que hoy Katie Holmes, a quien hemos pillado en el aeropuerto de París, nos ha dado una idea de look para esos días en los que las prisas aprietan y tiene que pensar rápido un look.

Hay quien tira de vestido o de mono (así en lugar de pensar en conjuntar dos prendas con el resto de los complementos, muchas optan por acortar el camino y una prenda menos en la que tienen que pesar), pero, la mayoría, apuesta por los pantalones vaqueros. Y eso mismo es lo que ha hecho Katie Holmes para coger un vuelo desde Estados Unidos a la capital del Sena, ¡bien pensado, oye!

A los aeropuertos hay que ir con tiempo (no es como en el trabajo, que te esperan. Aquí el avión se va y te has quedado en tierra), así que para ahorrar tiempo, la actriz ha tirado de básicos. La hemos visto paseando por el aeropuerto con look compuesto por unos pantalones vaqueros estilo boyfriend, mocasines -perfectos por si se te hinchan los pies y así vas más cómoda-, jersey de punto básico y abrigo cámel.

Y ya lo tenemos más que comprobado, los vaqueros y los zapatos planos son la apuesta favorita de la actriz de Dawson crece. En verano repite fórmula y cambia los botines por sandalias y el jersey por una camiseta de rayas.