DI sí a combinar un pantalón vaquero ancho con chaqueta denim y botines negros como Katie Holmes

Una mezcla aparentemente sencilla a la que la actriz ha sabido dar el twist necesario.

El 'total denim' es una gran apuesta siempre. Combinar, por ejemplo, unos vaqueros pitillo con una camisa vaquera al más puro estilo cowboy es algo que no suele fallar, del mismo modo que acompañar tus mom jeans de una chaqueta vaquera ancha suele ser algo que sale casi solo. Son mezclas clásicas, fáciles de poner en práctica y efectivas al 100%.

Pero, ¿qué ocurre cuando nos salimos del cauce tradicional? Que puedes obtener estilismos aún mejores. Salirse de la norma suele salir siempre bien parado en el mundo de la moda. Arriesgar es una vía que no muchas personas toman y que, cuando lo hacen, suele obtener muy buenos resultados. Si no, al menos, habremos aprendido una fórmula que no repetir en caso de dudas delante del armario.

No es ese el caso de último look de Katie Holmes porque la suya es una de esas combinaciones a la que sí debemos prestar la atención que merece. Una en la que el tejido vaquero es el absoluto protagonista con prendas que son básicas para cualquiera de nosotras aunque, eso sí, todas ellas pueden presumir de haber sido transformadas ligeramente en pos de la originalidad.

Si una mira bien el conjunto verá que, como decíamos, son piezas atemporales pero que no son como las de siempre. Sí, son un pantalón y una chaqueta vaquera, pero con un twist.

Los jeans son rectos, de talle alto y en tono lavado a los que ha acertado en dar una pequeña vuelta al bajo para que se vea el calzado. La cazadora, por su parte, no es como la que cualquiera de nosotras tiene como pieza estrella den entretiempo sino que se trata de un modelo que juega con el diseño de un trench al ser un poco más larga de lo que acostumbra, con botonadura cruzada en la parte delantera y con grandes solapas, que al mismo tiempo juega con las diferentes intensidades del tono denim.

Solo con estas elecciones estaba claro que no necesitaba Katie nada más para acertar, por eso ha decidido simplemente lucirlo con una camiseta básica en color gris, unos botines negros y una gorra marinera, para de este modo hacer de la comodidad su bandera.