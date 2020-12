Katie Holmes confirma que todo lo que necesitas para el invierno es una sudadera con capucha

Con unos vaqueros, será tu uniforme para los meses de frío.

Mira que a veces una no sabe si molestan más de lo que aportan desde el punto de vista práctico las capuchas de las sudaderas, pero estéticamente son irresistibles. Al menos a nosotras nos lo parecen, y desde que nos enganchamos a 'Euphoria' en verano del año pasado -recuerda que ha vuelto con dos capítulos especiales-, no podemos vivir sin ellas.

Parece que ni Olivia Palermo ni Katie Holmes tampoco, y eso siempre es una alegría porque son auténticos referentes de estilo. Especialmente si hablamos de estilo urbano, en el que mejor se mueve esta prenda, la segunda es toda una experta.

La actriz norteamericana nos regala casi un outfit diario, y nosotras, como fans incondicionales que somos, se lo agradecemos intentando tomar nota para aprender de sus ideas y luego replicarlas.

Esta última, la verdad, es fácil. No ha sido el reto más difícil que nos ha puesto hasta la fecha, pero no por ello deja de ser reseñable. Y es que la sudadera con capucha gruesa de algodón, ese diseño "abrazable" que todas tenemos en el armario, sirve para mucho más que para lucir con joggers a juego.

El look de la protagonista de 'Dawson Crece' así lo demuestra. Sobre todo nos gusta lo bien que funciona la sudadera en cuestión, en color malva la de Holmes, con una abrigo largo.

No termina de convencernos con una americana, por ejemplo, pero con un abrigo gris y recto la cosa cambia, todo fluye de manera mucho menos forzada. Y queda mejor si cabe si para darle un punto original y 'trendy' evitas las deportivas y apuestas por otro calzado cómodo como son las botas de cordones.

No necesitarás nada más que unos vaqueros, del estilo que tú quieras, para convertir este look en tu uniforme de invierno particular. Katie Holmes ha optado por exprimir la vía del confort ya que ha combinado la sudadera con unos jeans anchos, pero también es perfectamente compatibles con otros estilos, ya sea tipo mum jeans, rectos, slouchy y hasta pitillo.