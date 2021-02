Si aún no has probado esta forma de llevar calcetines con vaqueros y zapatillas, después de ver a Katie Holmes seguro que te animas a hacerlo

El empuje que necesitábamos para atrevernos.

A estas alturas de invierno no hace falta que te recordemos que los calcetines esta temporada no solo no se ocultan sino que se exhiben más que nunca, ¿verdad? Han pasado a ser protagonistas de muchos de los looks a los que recurrimos a diario, sobre todo porque cada vez son más las que se atreven a darlo todo llevándolos bien estirados por encima de cualquier pantalón para agradecimiento de los pies que se mantienen de este modo más calientes que nunca.

Pero es que no es esta la única fórmula para presumir de accesorios. Olivia Palermo, maestra de tendencias, ya nos dio una lección en este tema hace unos días al dejar que fueran los calcetines los que destacaran por encima de cualquier otra cosa con unos zapatos de tacón y ahora ha sido Katie Holmes quien ha querido mostrarnos otro camino distinto de sacarles partido.

El suyo es uno mucho más sencillo de replicar, más que nada porque los elementos principales que aparecen en su estilismo los tenemos cualquiera de nosotras en nuestro armario: jeans, calcetines y zapatillas. Eso sí, todos ellos cuentan con particularidades especiales que son los que hacen que el conjunto funcione de la manera en la que lo hace.

Empecemos por los pantalones. De tono azul lavado y cropped. Cortados por encima del tobillo para, precisamente, dar paso a los calcetines que no son tan altos como los que estamos acostumbradas a ver en las últimas semanas sino que se quedan a medio camino para dejar parte de la piel al descubierto y son de color negro para generar un mayor contraste con el tercer elemento, la zapatilla.

Esta última, como ves, es blanca y de caña baja en formato tipo bamba, un modelo con el que es muy habitual ver a la actriz a la hora de llevar denim, un tejido en el que, ya sabemos, se mueve como pocas. La mejor de las soluciones para que funcionen todos los elementos combinados entre sí.

Un abrigo negro largo de corte clásico y un gran bolso tipo tote en un suave tono maquillaje complementan la ecuación con la que Katie ha dado con este look todoterreno al que no se le puede poner un pero.