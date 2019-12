Desde el de pelo hasta el de corte masculino en gris, la prueba definitiva de que Katie Holmes tiene TODOS los abrigos de este invierno

De cualquier estilo y en una gran variedad cromática, las prendas más especiales de la actriz son las que marcan las tendencias de la temporada más fría.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Katie Holmes no solo se alza como la reina del 'street style', sino que tiene todos los abrigos que necesitas este invierno.

Mientras que durante la estación otoñal no paraba de demostrarnos cuál era el calzado del momento, pasando de mocasines a sandalias de tacón ancho y bajo y en los que unos discretos botines ya empezaban a adquirir el protagonismo absoluto de sus looks, ahora, en pleno invierno, Katie Holmes continúa siendo una gran inspiración a la hora de dar con el mejor de todos los estilismos. Pero, esta vez, nuestras miradas ya no se centran en sus pies sino más bien en sus abrigos que resultan ser ahora la mejor de las combinaciones con los que potenciar los básicos más codiciados siguiendo siempre las claves más informales con las que obtener el resultado definitivo para arrasar sobre el asfalto.

Así, con un estilo urbano que consigue acaparar nuestras miradas día tras día debido al uso de prendas que forman parte del armario de todas nosotras, la actriz lo ha vuelto a hacer y su último robado a pie de calle lo protagoniza un abrigo de corte masculino, largo e innovando en una gama cromática que apuesta esta vez por un discreto gris.

Y cuando nos referimos a Katie Holmes como la reina del asfalto es por apariciones como estas en las que un simple vaquero de corte recto y unos botines negros de tacón son los elegidos para dar como resultado un look de oficina que podemos recrear sin necesidad de pasar por tienda para adquirir alguno de sus protagonistas.

Pero el verdadero 'quid' de este look es que con él llegamos a la afirmación de que solo ella es quien sabe cómo decirnos qué abrigos llevar este invierno, desde el plumífero hasta aquellos de corte masculino sin olvidar los de grandes dimensiones recubiertos de pelo.

Teñido de verde y siempre con unos jeans, las zapatillas son la combinación que tu anorak necesita para lucirlo igual que ella ya lo ha hecho.

La misma fórmula que repite precisamente con el que sigue las pautas de peluche en un tono marrón que en su momento decidió llevar con unos pantalones de cuadros y para el que esperamos ver de nuevo sorprendiéndonos con otros básicos.

Katie Holmes sabe a la perfección qué prendas y cómo llevar las más acertadas en cada estación y así seguirá siendo convenciéndonos de que rescatar las más escondidas de nuestro armario siempre será un gran acierto.

Haz como ella e invierte en una prenda exterior que convertirás en la más preciada de este invierno. Aquí una lista de todos los modelos que están protagonizando los días más fríos del 2019.