Los botines negros de tacón cómodo que ha llevado Kaia Gerber son los preferidos de las chicas que van corriendo a todos los sitios e ideales para llevar con vaqueros rectos y anchos

Hay combinaciones que nunca dejarán de ser infalibles y un claro ejemplo de ello es la de los botines más cómodos de todos junto a unos pantalones vaqueros de tiro alto y bajo ancho a la que continuamente, entre muchas otras más, Kaia Gerber siempre recurre. Una fórmula que hace tiempo ya descubrimos y en la que es el calzado el mejor aliado de la modelo para esas intensas jornadas de trabajo como lo es la New York Fashion Week en la que ir de un lado para otro y sin parar es toda una obligación.

Y aunque de su último look nos gusta todo, no podemos dejar de mirar a sus pies que ya meses atrás y con demasiada frecuencia no ha parado de vestirlos con un calzado que si ha de caracterizarse por algo de primeras, eso es por su aparente comodidad. Ya sea para combinar con sus trajes de chaqueta más especiales o para añadir a looks de lo más básicos y simples, la altura es todo un imprescindible para Kaia Gerber pero, si esta es en dimensiones reducidas, mucho mejor. Los tacones casi imperceptibles a la vista, con unos escasos centímetros añadidos a través de un formato geométrico, ancho o fino, son sus favoritos.

El perfecto para esos días en los que nunca se para y que además encuentran en los vaqueros su mejor combinación a la par que consiguen potenciar cualquier prenda que con él se decida poner. Y es que precisamente son los pantalones vaqueros la verdadera clave para llevarlos de lunes a domingo dejándonos verdaderas lecciones de estilo, afirmando a través de Instagram además que los suyos, firmados por Loewe, son los pantalones de sus sueños.

En negros y con una disimulada puntera cuadrada, la modelo ha dado con el calzado que todas necesitamos y nos lo descubre en una combinación de lo más básica que podríamos copiar perfectamente para dar con el 'woorking look' con el que tanto nos cuesta arrancar algunos días. Bolso y gafas en negro son los únicos complementos a los que considerar como necesarios para dar paso a su abrigo, largo y en mostaza, el verdadero encargado de aportar el color y restar sencillez a un look que, a nosotras, nos ha conquistado por completo. Tomamos nota.