Los 5 looks imprescindibles de Verónica Díaz y las claves de su estilo 'JustCoco' para una temporada con matrícula de honor en Tendencias

Además de ser una de las mamás 'influencers' con más gancho de nuestro país, sus "looks básicos con toques especiales" no dejan de acumular seguidores. ¡Y con razón!

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Cuando abrió un blog para dar rienda suelta a su pasión por la moda y "quitarse la espinita de no haber estudiado periodismo", Verónica Díaz no podía ni imaginarse que JustCoco, el pseudónimo con el que empezó esta aventura, se convertiría en una plataforma que hoy en día reúne a más de 2 millones de personas que siguen su día a día y el de su familia a través de Instagram, YouTube y TikTok.

Cercana, dulce y muy agradecida, la 'influencer' malagueña nos cuenta al otro lado del teléfono cuáles son sus looks imprescindibles para esta temporada, así como algunas de las claves de su estilo, que cada día suma más fans -o 'coquetes', como les llama de manera cariñosa- en las redes sociales.

1. La tendencia del millón (de 'likes')

El chaleco es la prenda del momento y Vero sabe cómo sacarle el máximo partida: llevándolo junto a una maxicamisa blanca, probablemente la combinación más repetida en Instagram de las últimas semanas. ¡No hay 'it girl' que se haya resistido! "En este caso, los complementos le dan el toque especial", dice haciendo referencia al sombrero y las 'combat boots' que rematan el estilismo.

2. Opuestos que se atraen

"A la hora de vestir, me gusta mucho combinar prendas que pueden parecer antagónicas", nos cuenta. Con esta pauta ha rebajado la carga formal de una blazer y del bolso 'Saddle' de Dior (regalo de su marido, el escritor superventas Javier Cordura, y uno de los grandes tesoros de su vestidor) gracias a una sudadera masculina con capucha y a las Converse con suela especial por las que suspira medio Instagram. No hay duda: la mezcla funciona de maravilla.

3. Sí a los básicos... con un 'twist'

"El que me sigue sabe que yo soy muy de básicos con toques especiales". Además de resumir a la perfección su estilo, esta idea podría ser también la definición de la mayoría de prendas de su armario, como este jersey con detalle 'cut out' de Pura Vida Clothes. La falda pantalón de efecto piel y las botas 'cowboy' altas ponen la nota de tendencia al look.

4. Salir de la zona de confort

Esta reina de las redes sociales sabe lo importante que resulta sorprender a su público: "aunque me sienta más cómoda con otro estilo, me gusta ofrecer contenido diferente y salirme de mi zona de confort en cuestiones de moda"; de ahí este look. "Durante el confinamiento me enviaron esta chaqueta, que no se parece en nada a las que suelo llevar, y pensé: ¿por qué no?" Ha añadido una falda drapeada de Zara, una blusa "que tenía en el armario de hace mil años" y las Dr. Martens de doble suela. ¿Alguien da más?

5. El poder de los neutros

Si hay dos prendas que no pueden faltar esta temporada en su armario, son un chaleco y una blusa romántica, dos de sus tendencias favoritas del momento. Y qué mejor forma de lucirlas que en tonos crema, en pleno auge y a los que recurre habitualmente. "Además, el pantalón de talle alto es un clásico de Zara, que vuelve cada temporada y que creo que nos favorece a todas", señala. La emblemática cartera 'Trunk' de Louis Vuitton pone el sello de oro al conjunto.