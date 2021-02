Jennifer Lopez tiene el mono negro que vas a querer llevar toda la primavera

La diva nos muestra cómo llevar un estilismo confy, pero chic para una tarde soleada.

Jennifer Lopez se adelanta a todo. Por algo es desde hace ya varios años una de las mujeres con más influencia en la industria del entretenimiento. Su capacidad de mantenerse siempre joven, su envidiable cuerpo, su rostro carismático, y su sentido de la moda la han coronado como la diva del momento y no hay look que lleve que no confirme que por qué es una de nuestras celebrities favoritas.

Mientras nosotras seguimos soñando con la llegada de la primavera, la actriz y cantante ya goza de las altas temperaturas en Miami. Con un mono, strapless negro y moño desarreglado, JLo disfrutó de un almuerzo con su pareja, Alex Rodriguez, su hija Emma y la hija de su prometido, Natasha.

JLo que suele escoger looks arriesgados, esta vez se decantó por uno discreto y sencillo, pero cómodo y con mucho estilo. El mono, sin mangas, con detalles de botones en la parte delantera y el pantalón de pinzas holgado, modelaba su figura y ponía gran énfasis en su cintura de avispa. Para combinarlo, escogió unos mocasines negros de Chanel y un bolso Birkin de Hermès, manteniendo también el color negro.

Lo que más nos gusta de su look, es que es fácil de clonar. Todas nuestras firmas favoritas tienen en sus colecciones monos. Aunque, no tengan escote palabra de honor, son ideales para el entretiempo. Pero si, eres de las que siente que los monos son muy complicados de llevar, sobre todo cuando llega el momento de ir al baño, entonces lo puedes formar con unos pantalones estilo baggy y un top sin mangas.

Junto a la actriz estaba su hija Emme, quien escogió una minifalda de paletas a cuadros rosada, un chaleco rosa y una camisa blanca. Mientras que Natasha, la hija de su prometido, se decantó por un vaquero negro, y un crop top de lunares negros.