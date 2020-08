Jeanne Damas tiene el vestido lencero ideal para las noches de verano y que llevarás estando o no embarazada

Puro romanticismo.

Jeanne Damas va a ser mamá. Lo ha anunciado vía Instagram a sus casi millón y medio de seguidores, para los que ha posado en un idílico paraje al atardecer presumiendo de barriguita de cinco meses de gestación. Y aunque la noticia no puede ser más feliz porque este tipo de acontecimientos siempre suponen una gran alegría para los protagonistas y todos los que tienen alrededor, no ha podido pasar desapercibido de la publicación de la influencer en redes sociales el vestido que ha lucido para dar la feliz primicia.

Principalmente porque se ha convertido en auténtico amor a primera vista. Uno de esos diseños que te atrapa precisamente por esa sencillez de la que parece que presume pero que, cuando lo analizas con detenimiento, te das cuenta que está repleto de pequeños detalles que lo convierten en una pieza de lo más especial.

Se trata de una de las prendas de Rouge, la firma que la francesa lanzó hace ya unos años y que tiene enamorada a medio Instagram por haber sabido impregnar en blusas, faldas y chaquetas de punto ese "je ne sais quoi" que tanto adoramos del estilo de las mujeres de país galo sin dejar de lado las tendencias.

En concreto este vestido satinado es de largo midi, con tirantes repletos de pequeños volantes -los mismos que aparecen en la zona del sugerente escote, en uve- y un delicado estampado floral en un suave malva sobre un blanco roto. Un diseño lencero que se adapta suavemente a la silueta y que tiene un regusto vintage de lo más atractivo.

No nos digas que este vestido satinado, que lleva por nombre Carlita y tiene un precio de 165 euros, no es el look ideal para cualquier noche de verano por ser capaz de llenar todo de romanticismo al combinarlo simplemente con unas alpargatas de cuña o unas finas sandalias.